Gehavend FT Antwerpen breekt pas in slotfase van finalematch

Na amper 38 seconden keek Antwerpen al tegen een 1-0-achterstand aan. Toch knokten de Sinjoren zich opnieuw in de match. Ettalaki reageerde attent, toen Halle-Gooik de bal niet goed kon wegwerken. Vijf minuten later bracht Moussaoui met een afgeweken bal de stand zelfs op 1-2. De vreugde duurde niet lang, want acht seconden later tekende Keko voor de 2-2-ruststand. Jasper Buyl miste de topaffiche door een schorsing. “Ik heb de beelden teruggezien en kan begrijpen dat ik vorige week geel kreeg. Zonde, maar ik heb nagelbijtend naar de eerste helft van de ploegmakkers gekeken. Ik zag andermaal een ploeg die het Halle-Gooik zeer moeilijk maakte. Het verschil met de eerste match? Toen keken we tegen een 1-3 achterstand aan. Nu stond het 2-2, al kwamen we zeer snel op achterstand.”

Tweede helft

Na de rust liep Halle-Gooik via Grello, De Bail en Dillien opnieuw uit. El Assiri bracht nog even hoop, maar Grello zette de 6-3 eindscore op het bord. Antwerpen moest definitief vrede nemen met de titel van vicekampioen, maar een schande is dat allerminst. Coach Karim Bachar deelt de mening. “Ik ben fier op mijn spelersgroep. We misten enkele kernspelers, waardoor er vier spelers van twintig jaar of jonger op het scheidsrechtersblad stonden. De meeste spelers hadden geen ervaring met een finale. In dat opzichten waren deze topmatchen zeer nuttig. De 4-2 was wellicht een keerpunt. Voordien speelden we gewoon mee en legden we een Europese topclub constant het vuur aan de schenen. Geen enkele speler viel door de mand, ook de jonge gasten niet. Op het einde speelde de smalle kern ons parten. Fysiek kregen we het moeilijk in de laatste minuten. Toch vind ik deze finalewedstrijden zeer hoopgevend naar de toekomst toe. Er is alleszins een mooi fundament gelegd.”