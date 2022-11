Gehavend ARB Hamme maatje te klein voor landskampioen RSCA: “We hadden niets te verliezen”

Futsal eerste nationaleEen moedig ARB Hamme was een maatje te klein om landskampioen RSCA opzij te zetten. Zonder drie titularissen was het een onbegonnen strijd tegen een Europese topclub. Voor de rust zorgden de Hammenaren voor een degelijke repliek. Na de herneming moest men de wet van de sterkste ondergaan. Vrijdag neemt Hamme het in eigen huis op tegen Herentals.

Een verplaatsing naar RSCA Futsal is voor geen enkele ploeg een sinecure. Als je dan nog drie basisspelers moet missen, wordt het een bijzonder zware opgave. Manager Jan Galle geeft meer duiding. “Karim Deladrière was geel geschorst. Filip Pezelj ligt nog enkele weken in de lappenmand. We hebben meer positief nieuws, als het om Benjamin Tusar gaat. We hopen onze Sloveen volgende week te recupereren tegen Herentals. Die afwezigen wogen uiteraard door, maar we hadden niets te verliezen tegen Anderlecht.”

Degelijke eerste helft

Na drie minuten opende Diogo de score voor de thuisploeg. Twee minuten later scoorde Jelovcic twee keer in een halve minuut tijd. Meteen mocht Hamme de boeken dichtdoen. Even werd de adem ingehouden toen Isaias Furtado geblesseerd op de grond bleef liggen. “Ik kwam slecht neer en viel op mijn schouder. Die raakte uit de kom. De dokter van de thuisploeg heeft me geholpen om het gewricht weer in de kom te krijgen. Waarvoor dank. Na enkele minuten bekomen kon ik alsnog verder te spelen.” Uiteindelijk ging Hamme – mede doordat RSCA al in Champions League-modus zat – met een ‘aanvaardbare’ 3-0-achterstand de kleedkamer in. In de tweede helft drukte de thuisploeg vijf minuten door (7-0). Finaal werd het 9-0.

Karlo Malosevac

Ofschoon de club nog niet genoeg blessurelast had, moest ook doelman Karlo Malosevac zich na de rust laten vervangen door Faris El Ajaji. De Kroaat getuigt. “Bij het tweede doelpunt voerde ik een split. Bij dat manoeuvre voelde ik iets ter hoogte van de lies. Wellicht gaat het om een verrekking en niet om een spierscheur. Gezien het matchverloop was het raadzamer om me in de tweede helft te laten vervangen. Maandag zal ik me nader laten onderzoeken door onze kinesist. Hopelijk valt de averij mee.”