Geert Versavel en KM Torhout nog ongeslagen na trainerswissel: “Er vond een mentaliteitswijziging plaats”

Na een nul op twaalf tegen staartploegen Erpe-Mere en Dikkelvenne kreeg Geert Versavel zijn kans als nieuwe T1. De naar Ruddervoorde uitgeweken Hemiksenaar opende met een scoreloos gelijkspel tegen Olsa Brakel, maar won nadien met 1-2 van Jong Essevee en met 4-0 van Wetteren. Afgelopen weekend speelde het 0-0 gelijk op het veld van KRC Gent. Tussen die matchen door pronkte Torhout ook met een 1-0-voorsprong tegen Oostkamp, maar zag die match afgebroken worden door hevige mist. Die partij wordt op woensdagavond 14 december ingehaald.

“Vanaf de eerste minuut en bij een 0-0-tussenstand”, vertelt Versavel. “Die voorsprong zijn we dus kwijt, maar we trekken ons op aan het feit dat we in die eerste helft de betere ploeg waren en we die prestatie zeker kunnen herhalen. Eerst volgt echter een ander West-Vlaams onderonsje met KVK Westhoek. Het pakte de voorbije weken slechts één op vijftien, maar telt nog altijd één punt meer dan Torhout. Met matchen tegen de volledige top drie, en met uitbreiding nog twee ploegen uit de linkerkolom van onze reeks, heeft Westhoek zware weken achter de rug.”

Mentaliteitswijziging

Versavel is nu een dikke maand hoofdcoach van KM Torhout. “Het is fijn werken binnen deze club en met deze spelersgroep. We lijnden een structuur uit die iedereen volgt en voorlopig werpt dat zijn vruchten af. Met acht op twaalf verloren we nog niet. Zien we een ander Torhout dan in de maanden september en oktober? Ik merk vooral een mentaliteitswijziging op. Mijn spelers beseffen dat ze elke week hard moeten trainen en aan honderd procent moeten spelen, als ze punten willen pakken in deze moeilijke reeks. Verder kan ik mijn jongens alleen maar complimenteren. Met Simon Vandewiele, Brecht Laleman, Ruben Pyck en Jannes Vermeulen misten we de voorbije weken vier basisspelers en een pak ervaring, maar het spreekt voor de sterkte van onze kern dat hun vervangers ook punten pakken.”

Kerstwens

Tot slot vroegen we aan de 46-jarige oefenmeester wat zijn kerstwens is. “Dat ik hier nog lang mag verder werken, we onze goede resultaten verderzetten en zo na Nieuwjaar vlot een verlengd verblijf in tweede nationale afdwingen”, lacht Versavel tot besluit.

KM Torhout - KVK Westhoek: zaterdag 10 december om 19.30 uur.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale A