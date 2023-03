Geert Versavel en KM Torhout komen in gevarenzone na nul op twaalf: “Ik ga niet plots alles omgooien”

voetbal tweede nationale ARond de jaarwisseling liet KM Torhout een knappe reeks optekenen van negen ongeslagen matchen op rij in tweede nationale A. Het bracht de groen-zwarte formatie uit de gevarenzone, maar na de recente nul op twaalf doemt het degradatiespook opnieuw op aan de Velodroom. Torhout staat op de huidige vijftiende plaats nog net ‘veilig’, maar de voorsprong op Wetteren en Westhoek is geslonken tot respectievelijk één en twee punten. Torhout trekt dit weekend naar Eendracht Aalst.

“Met onze nul op zes tegen Dikkelvenne en Lokeren-Temse, twee ploegen die bovenaan meedraaien en aan een knappe reeks bezig zijn, kan ik leven”, steekt Geert Versavel van wal. “Onze recente nul op zes tegen Harelbeke en Oudenaarde, twee ploegen die zich in ons vaarwater bevinden, is dan weer een pak moeilijker te aanvaarden. Het is zuur om telkens met met het kleinste verschil te verliezen. In Harelbeke speelden beide teams een slechte partij. We kwamen op voorsprong, maar twee individuele fouten doen ons vervolgens de das om.”

“Afgelopen weekend domineerden we vrijwel de volle negentig minuten tegen Oudenaarde, maar vergaten we op cruciale momenten te scoren en de wedstrijd dood te maken. De bezoekers bleven zo in de partij en wisten ons één minuut voor tijd nog eens te verrassen. Ik ben op zich tevreden met onze prestatie in die wedstrijd, maar het resultaat is een grote tegenvaller.”

Geen schokeffect

Torhout zakt terug tot de vijftiende plaats. “Ik blijf rustig. Paniek is een slechte raadgever en ik ga nu niet alles omgooien om een schokeffect teweeg te brengen. Er zijn nog 27 punten te winnen en we we hebben alles in eigen handen. Mijn spelers zijn ontgoocheld en op hun tenen getrapt. Ze zijn hongerig naar nieuw puntengewin. We hebben wapens en kwaliteit genoeg om in deze reeks het verschil te maken, maar moeten achterin de boel voldoende gesloten houden. Anders maken we het onszelf te moeilijk.”

De komende verplaatsing naar Eendracht Aalst is geen cadeau om uit de huidige impasse te geraken. “Klopt, maar geen enkele tegenstander in deze reeks is een cadeau om tegen te spelen. Aalst is een team dat voetballend vermogen koppelt aan veel gestalte en duelkracht, maar wij laten ons niet zomaar afschrikken”, besluit Versavel.

Eendracht Aalst – KM Torhout op zondag 12 maart om 15 uur.

