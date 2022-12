Geert Verheye en Eendracht Aalter ontvangen Tempo Overijse: “We geven het niet op”

voetbal derde nationale AEendracht Aalter kon ook het voorbije weekend geen punt of punten sprokkelen. In Hamme verloor het met 3-2. Geert Verheye, coach ad interim, zag zijn ploeg een verdienstelijke wedstrijd spelen en weet dat er wel meer in zat. Op een vervanger voor Roel Sucaet is het nog even wachten. Tot nader order heeft Verheye het sportieve roer in handen.

“Ik heb begrepen dat het bestuur pas tijdens de winterstop een vervanger zal aanduiden. Zelf heb ik die ambitie niet en ik heb ook geen diploma UEFA A. Maar dat belet ons niet om nu nog iets te sprokkelen. Vorige week hebben we in ieder geval voor een heel degelijke repliek gezorgd. Eigenlijk hadden we zelfs een puntje moeten pakken. Bij een van de doelpunten ging de bal eerst over de zijlijn en een ander kwam er na voorafgaand buitenspel. Onze aansluitingstreffer, de 3-2, kwam te laat om Hamme nog te doen twijfelen. Ik zag veel goede zaken. De gedrevenheid, het zoeken van oplossingen, het vinden van de juiste ruimtes. Maar goed, met goede kritieken kopen we niks.”

Underdog

Tegen Tempo Overijse moet Aalter nu iets proberen pakken. Ietwat verrassend vindt Verheye dat het thuisvoordeel hier minder speelt. “Roeland Sucaet had steeds het gevoel dat zijn ploeg beter tot zijn recht komt buitenshuis en dat is misschien wel zo. Op het kunstgrasveld kan een betere tegenstander je sneller in de problemen brengen. En Tempo Overijse is een ploeg die via een snelle balcirculatie de tegenstander pijn probeert te doen. Maar we gaan ons vel duur verkopen, we geven het niet op.”

Benny Roegiest

Aalter was vorig weekend al aan zijn derde doelman toe in de competitie. Benny Roegiest verdedigde het doel van Aalter. “Benny bereikte meer dan twee weken geleden een overeenkomst met onze club. Hij speelde in het verleden voor Lochristi en vond snel het juiste ritme. Felix Ekongolo is een jonge doelman en heeft zeker wat in zijn mars, maar de club vond het opportuun om er een meer ervaren doelman bij te halen. In Hamme speelde Benny in ieder geval een heel degelijke wedstrijd.”

