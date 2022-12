Geert Verheye (Eendracht Aalter) na 2-1-stuntzege tegen Tempo Overijse: “Iedereen knokte tot hij erbij neerviel”

Volleybal Beker van België Geen bekerstunt voor Maaseik dat alles op de competitie moet zetten

Greenyard Maaseik zal ook in 2023 geen Belgische Cup winnen. De Maaseikenaars konden niet stunten in de terugwedstrijd van de halve finale. De Maaslanders kregen in eigen huis een 1-3 dreun van eeuwig concurrent Roeselare om de oren. Het blijft dus nog even wachten op de vijftiende beker. De laatste bekerwinst van Maaseik dateert van 2012. Er was ook goed nieuws want Martin Perin maakte voor het eerst na zijn hartproblemen even zijn opwachting in de ploeg.

17:37