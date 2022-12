Geert Verheye (Eendracht Aalter) na 2-1-stuntzege tegen Tempo Overijse: “Alles blijft mogelijk”

“De wedstrijdmentaliteit was vorige week al top, maar dit keer werden we beloond. We speelden vooral een beresterke eerste helft. We toonden voetballend vermogen en vonden bij momenten goed de vrije man. Na een hoekschop trapte Jeffrey Verplancke ons al na een viertal minuten op voorsprong en rond het half uur dreef Jens Hoornaert onze bonus op. Overijse kwam dan wel wat beter in de wedstrijd, maar met enkele goede tussenkomsten hield Félix Ekongolo de nul op het bord.”

Félix Ekongolo

Die Félix Ekongolo bewees na de rust zijn waarde voor de ploeg en dat had Verheye ook gezien. “Na het uitvallen van Sven De Volder trokken we Benny Rogiest aan en die speelde vorige week, maar bleek nu niet wedstrijdfit. Zo kreeg Félix Ekongolo opnieuw de kans en andermaal toonde hij dat hij wel kwaliteiten heeft. Tijdens de rust wees ik er op dat het zaak was om de aansluitingstreffer zo lang mogelijk uit te stellen, maar jammer genoeg kwam de 2-1 er halverwege de tweede helft. Overijse liep natuurlijk storm, maar de ervaring van spelers als Boris Waegebaert en Stijn Van Kerrebroeck hield ons op dat moment overeind. De inbreng van Robin Heyndrickx deed onze ploeg ook wel goed. Maar ik wil de hele ploeg feliciteren, want iedereen knokte tot hij erbij neer viel. Conclusie is natuurlijk dat we met de drie punten goed beloond werden, maar in het kamp van Overijse gaven ze toe dat we op basis van onze sterke eerste helft de zege ook niet gestolen hadden. En een week eerder hadden we in Hamme ook wel een punt verdiend.”

Geloof

Door deze zege ziet de wereld er toch een heel stuk anders uit voor Aalter. Verheye weet dat zijn ploeg nog enkele troeven achter de hand heeft. Vijf ploegen hebben minder dan zes punten bonus op ons en we blijven die dus wel in het vizier houden. De eerste wedstrijd na Nieuwjaar is er een op het veld van Drongen en dat wordt natuurlijk een sleutelwedstrijd, maar we hebben nog veertien wedstrijden om de achtervolging tot een goed einde te brengen. Na de winterstop recupereren we wellicht zowel Jochen Sucaet als Jelte De Coninck en dat geeft ons toch enkele extra troeven in handen.”