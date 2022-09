Geert Van Dessel (T1 Pelt) na de 0 op 6: “Geen paniek, maar wel resultaten pakken”

Voetbal derde amateur BEsperanza Pelt opende de competitie met 0 op 6. De Noord-Limburgers gingen onderuit tegen Termien en Wellen en staan op een voorlopig laatste plaats. Niet meteen het resultaat dat de nieuwe coach Geert Van Dessel verwacht had. “Klopt, maar het is nu eenmaal zo. We trekken er onze lessen uit, maar we kijken vooral vooruit. Om te beginnen naar de match tegen Schoonbeek-Beverst, de derde derby op rij”, zegt Van Dessel.

0 op 6 en toch geen alarmfase bij Pelt. Daarvoor is het nog te vroeg en eigenlijk heeft Geert Van Dessel daar ook geen reden voor. “Ik weet dat het misschien raar klinkt, maar we speelden twee goede wedstrijden. Mooi voetbal ook, alleen vergaten we af te werken. De openingswedstrijd tegen Termien had al voor de koffie moeten beslist zijn en zelfs in de tweede helft waren er kansen genoeg om de drie punten in Pelt te houden. Zelfde verhaal vorige week trouwens. Opnieuw een degelijke partij, maar niet efficiënt genoeg.”

Geen druk

Zaterdag spelen de Esperanza-jongens voor eigen publiek tegen nieuwkomer Schoonbeek-Beverst. De ploeg uit Bilzen nam een blitzstart en staat mee op kop. Het is van te moeten bij Pelt. Of niet? “Het is voor mij altijd van te moeten. Extra druk? Neen, we moeten gewoon blijven spelen zoals we dat de voorbije twee wedstrijden deden. Maar dan wel zonder de kansen de nek om te wringen. De spelersgroep kent de opdracht en of het nu de voorlaatste is of een ongeslagen tegenstander, Pelt gaat voor de drie punten.”

Individuele klasse

Aan kwaliteit ontbreekt het alvast niet aan De Roosen. De kern waarmee Van Dessel kan werken, is niet alleen breed, er lopen ook verschillende kleppers rond. De ideale mix voor successen? “Dat scenario kan werken, maar dan moeten de spelers die het verschil kunnen maken, dat ook wel doen. Dat gebeurt momenteel nog onvoldoende en dat moet dus beter. We werken eraan op training”, aldus de Peltse T1 die nog geen individuele gesprekken gevoerd heeft. “Eerlijk, ik houd daar niet zo van. Ik neem mijn conclusies liever mee naar de trainingen om er dan hard voor te werken. Maar nog eens, de kwaliteit in de Peltse kern levert straks wel resultaten op.”