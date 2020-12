Geert Van Dessel (KVC Houtvenne): “Ik ben voorzichtig optimistisch”

Bij Houtvenne is men begonnen met de voorbereidingen van de heropstart van de voetbalcompetitie. Geert Van Dessel, de trainer van de debutant in tweede nationale, reageert eerder aan de voorzichtige kant.

“ Het gegeven dat de daling van de coronacijfers niet meer zo fors is, is toch een teken aan de wand”, waarschuwt de oefenmeester die de club uit de Hulshoutse deelgemeente voor de eerste keer in zijn geschiedenis naar dit niveau tilde. “Ik hoop dat we terug aan de slag kunnen gaan. Maar het moet wel in veilige omstandigheden gebeuren. Een zestal weken geleden zaten we eveneens in deze situatie.”

Programma

In principe zou Houtvenne, net als vele andere clubs, volgende week de trainingen hebben hervat. Met in het achterhoofd dat de competitie midden januari van start zou gaan.

“Op dat vlak hadden we een volledig programma samengesteld. Daarin zaten onder meer oefenwedstrijden tegen de beloften van KV Mechelen, Heikant en Nijlen. Ik vermoed dat die clubs opnieuw bereid zullen zijn om die wedstrijden nog te spelen. Bedoeling is dat de spelers nu een individueel programma afwerken. Vanaf midden januari hervatten we de groepstrainingen. Op die manier kunnen we vier weken intensief werken.”

Afwachten

Geert Van Dessel gaf na het vorige uitstel aan dat hij niet weigerachtig stond tegen een stopzetting van de competitie. En de komende maanden, met het oog op volgend seizoen, op te vullen met vriendschappelijke wedstrijden.

“Ik blijf achter die mening staan. We mogen immers de clubs niet vergeten. Die zitten al maanden zonder inkomsten. Het is belangrijk dat de kantines eveneens kunnen openen. Laat ons vooral hopen dat we kunnen voetballen. Dat zou betekenen dat het met de algemene gezondheid de goede kant uitgaat.”

Houtvenne boekte in zijn eerste vier wedstrijden evenveel punten. Voor de groen-roden is het doel om in dit eerste seizoen het behoud te verzekeren.

“Alle ploegen zullen moeten afwachten hoe ze met deze ongebruikelijke situatie omgaan, en hoe ze uit de onderbreking komen. Maar dat is een gegeven dat voor iedereen hetzelfde is.”