Geert Van der Stockt (Alfasun Alfacool) kijkt uit naar nieuw seizoen: “Renners moesten geen lidgeld betalen”

Bestuurder Geert Van der Stockt beseft dat de coronapandemie voor veel moeilijkheden kan zorgen in gezinnen. Met Alfasun Alfacool wil hij een klein steentje bijdragen. “Doordat er vorig jaar nauwelijks koersen werden georganiseerd, hebben we ook minder kosten gehad. Met de wagens moesten er bijna geen verplaatsingen gemaakt worden bijvoorbeeld. Het bestuur vond dat het in deze tijden zinloos was om het geld ‘op te potten’. Daarom hebben we besloten dat de renners die al lid waren, geen lidgeld moesten betalen. Ook met de sponsors hebben we menselijke deals kunnen afsluiten. Zij hoeven niet het normale budget op tafel te leggen. Op twee na zijn alle sponsors ook aan boord gebleven. Voor de club is dat geen probleem. Niets zegt dat ze later trouwens niet terug aanpikken. Onze truitjes zijn trouwens dezelfde gebleven.”