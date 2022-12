Geert Persoons begint als trainer van KBSK Retie aan de terugronde: “Kalender zit een beetje tegen”

Geert Persoons is een bekende naam in de Kempische voetbalwereld. Al lag zijn sportief werkterrein de voorbije jaren buiten de regio. Zo was hij bij de start van het seizoen oefenmeester van het Limburgse Herkol Neerpelt.

“Een formatie uit eerste provinciale die al vrij snel in het seizoen, omwille van economische omstandigheden, zijn ambities bij moest stellen”, zegt de nieuwe trainer van Retie, die vorig seizoen nog werkzaam was bij de damesploeg van OH Leuven. “Ik heb daar een heel goede herinnering aan. Vermits ik voltijds aan het werk ben in het onderwijs, werd de combinatie te zwaar. OHL traint vijf keer per week. Ik moest me telkens haasten om tijdig op de training te zijn. De aanbieding van Herkol kwam op een goed moment. Maar uiteindelijk is het, los van het sportieve, een korte doortocht geweest.”

Retie

De aanbieding van Retie kwam voor Geert Persoons dan ook op een ideaal moment. “Bedoeling was om te werken naar volgend seizoen toe. Maar omdat Andy Van Kets vroegtijdig besliste om te stoppen, ben ik de laatste weken van de heenronde aan de slag gegaan. Het duel tegen Heikant was mijn eerste opdracht. Het grote werk begint vanaf volgende week. Al hebben we de kalender, met duels tegen de kopploegen, niet mee. Bovendien besliste Voetbal Vlaanderen om de uitgestelde wedstrijden begin januari te laten doorgaan. Daardoor missen we verschillende spelers. Maar ik hoop dat we ons positie in de subtop snel kunnen bestendigen.”

Julien Cools Loge

Tijdens de laatste thuiswedstrijd werd het receptielokaal op het terrein omgetoverd tot de ‘Julien Cools Loge’. Daarmee brengt de club een eerbetoon aan de Gouden Schoen van 1977, die in Retie geboren werd en er ook zijn eerste stappen op het voetbalveld zette. Het zou het begin zijn van een indrukwekkende loopbaan.