Geert Lowet ziet GSG Aarschot eindsprint om het behoud inzetten: “Defensieve problemen raken hopelijk opgelost”

Voorzitter Geert Lowet blijft er nuchter bij. “We hebben ons lot nog altijd in eigen handen. Momenteel staan we samen met Quargenon en Sijsele op de voorlaatste plaats. Eén van ons drieën zakt zeker, mogelijks worden dat twee ploegen. Dat hangt van de resultaten in Top Division 1 af. De B-ploeg is wel al zeker van het behoud. Dat is mooi. Ik merk dat jonge talenten als Tim Bollen en Gianno Leonaer daar de ploeg al kunnen dragen. Aarschot B werd derde in hun reeks en mag nu aantreden in de promotiegroep.”

Aarschot A

De A-ploeg van Aarschot kende een moeizame start. Geert Lowet knikt instemmend. “Verdedigend hadden we het lastig. Gemiddeld kregen we meer dan negentig punten per match tegen. Dan wordt het moeilijk om veel matchen te winnen. Dat cijfer is de laatste weken wat gedaald (Aarschot zit momenteel aan zeventachtig procent, red.). De terugkeer van Mario Brown zal daar niet vreemd aan zijn. De defensieve problemen raken eindelijk opgelost.”

“Het vertrek van Dillen Geleyns en Matthew Hodge liet zich in het begin fel voelen. Dat werd voor de komst van Brown niet genoeg opgevangen. Jongens speelden niet op hun normale positie en dat heeft punten gekost. Verliezen in de laatste minuten werd een beetje de rode draad in ons verhaal. De nederlaag tegen Asse-Ternat was op dat vlak pijnlijk. Een voorsprong van zeventien punten werd alsnog uit handen gegeven.”

Einde van corona

Toch is het niet al kommer en kwel in de Demervallei. Geert Lowet ziet verschillende lichtpunten. “De jeugd manifesteert zich zoals we hadden gehoopt en corona lijkt definitief voorbij. We merken dat het publiek weer zoals voorheen naar onze sporthal komt afgezakt. De mindere resultaten schrikken de fans duidelijk niet af. Zij blijven ten volle achter hun ploeg staan.”

Lees ook: meer basketbal