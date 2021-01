Geert Lowet (GSG Aarschot) weet dat de competitie niet wordt opgestart: “Nu is er tenminste duidelijkheid”

BasketbalDe basketbalbond heeft gisteren besloten om alle competities vanaf de U14 op te schorten. Concreet houdt dit in dat er pas vanaf september opnieuw officieel in competitieverband zal gespeeld worden. Basketbal Vlaanderen stelt wel dat er in andere vormen wellicht wel vroeger mag en kan gespeeld worden.

In welke mate hield men in Aarschot rekening met een heropstart van de competitie? Geert Lowet had een duidelijk beeld voor ogen. “Ik dacht al dat de kans op een nieuwe start klein was geworden. We hebben intern een bevraging gedaan. Sommige spelers waren gretig om te spelen, de meesten waren toch eerder terughoudend. De federatie heeft ook navraag gedaan met welke ploegen we eventueel terug in competitie zouden uitkomen. Wij hebben aangeven dat we zeker zouden spelen, als er heropgestart wordt. Nu is er tenminste duidelijkheid. Dit scenario zagen we aankomen.”

Jong en oud

Geert Lowet beseft dat een uitstel tot september voor alle spelers gevolgen heeft. “Een speler die voor de lockdown 35 jaar was, kan 37 jaar zijn bij de herstart. Beschikt die nog over dezelfde fysieke kwaliteiten? Misschien wel, misschien niet. Iemand die op zijn zestiende voor de stop een geweldig talent was, zal er achttien zijn volgend seizoen. Heeft die zijn ontwikkeling kunnen doortrekken? Als het kan en mag, willen we de trainingen na het seizoen laten doorlaten. In juni (examens) en juli (vakantie) zal het misschien beperkter zijn, maar we willen vooral de jongere spelers de kans geven om een mogelijke achterstand deels in te halen. We hebben het voordeel dat we niet veel transfers moeten doen. 75 procent van de spelersgroep moet uit eigen huis komen. Misschien degraderen we door die stellingname, maar dat deert niet.”

Veel steun

De financiële gevolgen blijven volgens Geert Lowet beperkt. “Niemand haalt voordeel uit de situatie, maar sponsors haakten niet af. Soms kwam er zelfs spontaan een bijdrage. Ik stel vast dat er bij de spelers solidariteit is. We hoeven geen premies te betalen, maar ik merk dat dit niet de grootste bekommernis is bij de spelersgroep.”