Geert Gevaert (SC Dikkelvenne) over stopzetting seizoen: “Enige juiste en logische beslissing”

“Uiteraard is het jammer dat we de competitie niet meer kunnen afwerken, maar dit is de enig juiste en logische beslissing”, reageert de preses van de tweedenationaler. “De jeugd tot U13 mag nog voortdoen, maar ik denk dat daarin eerstdaags ook verandering komt. Laat ons vooral hopen dat we in juli en augustus aan een normaal seizoen kunnen beginnen. Want als we dit nog eens meemaken, wordt het lastig. Ons jaarlijkse Schlagerfestival hadden we al verplaatst naar februari. We hebben het opnieuw verschoven, nu naar 8 oktober. Hopelijk kan het tegen die tijd wel.”

Afscheid van kapitein

Door de definitieve stopzetting van de competitie zal het niet mogelijk zijn op het veld afscheid te nemen van aanvoerder Enzo Neve. Na vier seizoenen bij de geel-blauwen wil hij in het Waasland op lager niveau voetballen.

“We verliezen een hele goeie kapitein”, benadrukt Geert Gevaert. “Enzo is niet de meest luidruchtige, toch werd naar hem geluisterd. Hij stond ook in voor de communicatie tussen de spelersgroep en het bestuur. We zouden hem graag een passend afscheid geven, maar dat wordt moeilijk. We moeten trouwens nog afscheid nemen van Gilles Van Eecke, Robin Martens en een paar andere spelers die ons eind vorig seizoen verlieten. Door de stopzetting van de vorige competitie half maart is dat niet meer gelukt. Enkel Lennert De Rycke, Maarten Vanwymeersch en Jari Vanderpoorten hebben we voor de aftrap van de match tegen Wetteren kunnen huldigen. De andere vertrekkers van vorig seizoen hadden we voor de thuismatch tegen Oudenaarde in de bloemetjes willen zetten, maar dit derby komt er dit seizoen niet meer.”

Vrijwillig trainen in juni

Zodat de partij tegen Wetteren de laatste match onder leiding van trainer Tom De Cock was. Sandy Casieris wordt zijn opvolger. “Misschien geven we, als het tegen die tijd kan, in juni vrijblijvend op donderdag een training voor de spelers van het eerste elftal, iets wat we vorig jaar ook deden”, besluit Gevaert. “Anders liggen ze heel lang stil. Maar dat gaan we met onze nieuwe trainer bespreken.”

