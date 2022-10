Geert Emmerechts stapt op als coach van Berchem Sport, T2 Nico Van Uytsel neemt over: “We verwachten een reactie van de spelers”

Geert Emmerechts is niet langer coach van tweede nationaler Berchem Sport. De 54-jarige Vilvoordenaar (ex-Anderlecht en Legia Warschau) keerde in 2020 terug naar het Rooi nadat hij er in 2017 ook al eens vier maanden aan de slag was, maar deelde dinsdagavond aan het bestuur mee dat er een einde komt aan de huidige samenwerking. Toeval of niet, Emmerechts nam de beslissing in de nasleep van de zware 6-0 nederlaag van afgelopen weekend bij Lyra-Lierse.

Emmerechts zelf was daags na de mededeling niet bereikbaar voor extra toelichting dus legden we ons oor te luister bij Patrick Hantson, sportief en commercieel manager van Berchem Sport. Op de clubwebsite wordt een einde aan de samenwerking in onderling overleg vermeld, maar de beslissing bleek eenzijdiger.

“Geert gaf zelf aan ermee op te houden”, legt Hantson uit. “We vonden dat jammer en waren ook een beetje geschrokken, maar uiteindelijk kan je ook niemand tegen zijn zin houden. De reden? Die is mij ook niet helemaal duidelijk, maar ik vermoed dat de nederlaag van zondag wel iets losmaakte. Geert is heel sterk in het motiveren van spelers en bij de rust was hij allerminst tevreden, maar of de 6-0 ook daadwerkelijk de doorslag gaf weet ik niet.”

“Ik hou het vooral op een collectieve offday. De nederlaag was dan wel zwaar, maar als we wonnen stonden we zevende. Nu staan we zeventiende, maar dat verschil geeft dus perfect aan hoe dicht alles bij mekaar ligt. Het was ook niet de eerste keer dat we een wisselvallige periode kenden en we maakten ons nog geen grote zorgen. Soms vraagt alles iets meer tijd en we verdienen ook helemaal niet om te staan waar we staan. We speelden al veel goede wedstrijden en ik vind niet dat we al veel moesten onderdoen voor de tegenstand. Behalve tegen Cappellen misschien, dat vond ik de compleetste ploeg van allemaal.”

Van Uytsel

Feit is wel dat Hantson op zoek moet naar een opvolger, al hoopt hij die al gevonden te hebben in de eigen rangen met Nico van Uytsel, T2 onder Emmerechts. “Ik hoop niet dat Nico slechts tijdelijk overneemt”, “Hij verdiende zijn sporen in de provinciale reeksen en aan de zijde van Eric Van Meir bij Lierse. Die is trouwens nog altijd lovend over Nico’s werk. Van Uytsel staat voor discipline, voetballend inzicht, doorzettingsvermogen en hij houdt ook niet van grootspraak. ‘Geen woorden, maar daden’, zeggen ze bij Feyenoord. Hopelijk zet zich dat ook voort bij Berchem Sport.” (lacht)

Reactie

En daden die worden nu ook wel verwacht van de spelersgroep na het debacle van vorige week. Hoe ziet Van Uytsel dat zelf? “We verwachten een reactie”, is hij duidelijk. “Ik sprak de groep dinsdagavond toe en daarbij was het belangrijk om de neuzen in dezelfde richting te zetten. De spelers moeten zich herpakken en hopelijk zien we daarvan al een eerste resultaat tegen Belisia.”

“Of we verschuivingen mogen verwachten? Elke trainer legt zijn eigen accenten, maar ineens alles omgooien zou van weinig respect getuigen ten opzichte van het werk van Geert met wie ik altijd goed samenwerkte. Ik was ook al op de hoogte van zijn beslissing voor hij ze officieel maakte. Of ik de reden ken? Hij sprak het niet expliciet uit, maar in de kleedkamer na de wedstrijd tegen Lyra-Lierse had ik wel het gevoel dat hij zich in de steek gelaten voelde. Misschien was dit dan wel een emotionele beslissing, maar Geert zal er ongetwijfeld wel een gegronde reden voor hebben. Mij is daarna gevraagd om over te nemen en ik heb al zeker voor deze week toegezegd. Daarna zien we wel.”