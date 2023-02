Geert Broeckaert (SV Rumbeke): “Zes op zes geeft extra vertrouwen om operatie behoud tot een goed einde te brengen”

In de stand staat de ploeg van coach Geert Broeckaert nu op een met Eendracht Wervik gedeelde veertiende plaars met negentien punten. Een viertal teams hebben de Rumbekenaars nu in het vizier en met nog tien opdrachten te gaan, liggen alle pistes nog open. Ook trainer Geert Broeckaert is opgelucht dat zijn team de remonte heeft ingezet maar blijft er op hameren dat de weg naar het behoud nog zeer lang en lastig zal zijn. “Toen we twee weken terug thuis met 0-1 van rechtstreeks concurrent Drongen verloren, verschenen er plots heel dreigende degradatiewolken boven ons terrein. Iedereen besefte dat we in heel nauwe schoentjes zaten en niet langer zouden mogen talmen om die kentering in te zetten. Twee weken later kunnen we al iets opgeluchter ademen want die zes op zes geeft extra vertrouwen om operatie behoud tot een goed einde te brengen.”