Geert Broeckaert (SV Rumbeke): “We staan op die gedeelde negende positie op onze plaats”

“Zaterdag verloren we op eigen veld met 2-4 van Avanti Stekene”, analyseert Geert Broeckaert de verloren partij. “Een logische nederlaag want Stekene is al enkele jaren een vaste waarde in derde nationale. Een stevige ploeg overigens maar toch konden we mooi weerwerk bieden. Indien we negentig minuten top zouden zijn, kunnen we ook tegen dergelijke teams punten pakken. Soms valt alles in een wedstrijd tegen en andere weekends valt alles mee. Dat is nu éénmaal inherent aan het voetbal.”

Op onze plaats

“Na acht speeldagen kunnen we inderdaad al een kleine balans opmaken. We begonnen sterk aan de competitie met een zeven op negen maar daarna kwamen we toch enkele topploegen uit onze reeks tegen. Na acht speeldagen vind ik dat we met een positie in de middenmoot van het klassement op onze plaats staan. We zijn nog maar pas uit eerste provinciale gepromoveerd en logischerwijs moeten we ook wat leergeld betalen. Als we een seizoen lang die positie kunnen aanhouden, dan zou ik al super tevreden zijn.”

Te weinig offensieve slagkracht

“Ik beschik over een vrij smalle kern en dat was vorig seizoen ook al het geval. Hopelijk blijven we in de wintermaanden gespaard van blessures en schorsingen want veel schuifmogelijkheden heb ik niet. Vooral offensieve slagkracht missen we momenteel. Met Billiet hadden we van Boezinge een offensieve kracht overgenomen want vorig seizoen was hij goed voor een tiental doelpunten bij Sassport. Helaas haakte hij na twee maanden af omdat het voetbal niet langer combineerbaar was met zijn werk. Voor ons een heel spijtige zaak want we hadden in aanvallend opzicht uiteraard op hem gerekend. Toch een aderlating voor onze smalle kern.”

Twee verplaatsingen

“De komende twee weken zijn we twee keer uithuizig met verplaatsingen naar SC Wielsbeke en Jong Lede. In die twee duels zullen we toch ons puntensaldo wat moeten aandikken om niet in die gevarenzone terecht te komen. Komend weekend trekken we naar Wielsbeke en tegen hen spelen we altijd goede wedstrijden. Hopelijk nu zondag ook met één of drie puntjes als leuk extraatje.”