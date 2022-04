Geert Broeckaert (SV Rumbeke): “Ons seizoen is sowieso nu al super geslaagd!”

SV Rumbeke sluit zondag de competitie af met een topper op het veld van Eendracht Wervik. Beide teams komen nog in aanmerking voor promotie naar derde nationale want de top drie in eerste provinciale stijgt dit seizoen uitzonderlijk naar de nationale reeksen. Een unieke kans dus voor de Rumbekenaars, die nog maar pas hun plaats in eerste provinciale heropeisten.

“Als we het coronaseizoen van vorig jaar buiten beschouwing laten, dan was het dit jaar onze eerste campagne in eerste provinciale”, stelt coach Geert Broeckaert, 61 jaar en reeds een vijftal jaar actief in het Rumbeekse Sportpark. “Als ‘nieuwkomer’ in eerste provinciale kunnen we met onze huidige vierde plaats nu al spreken van een meer dan geslaagd seizoen. We behielden onze kern uit tweede provinciale en er kwamen slechts twee jongens bij. We hebben ons dus probleemloos aangepast aan de nieuwe reeks en zijn nu al zeker dat we in de top vijf zullen eindigen en op zijn minst die interprovinciale eindronde zullen betwisten.”

Kans op promotie

Kampioen SC Wielsbeke en SK Roeselare-Daisel hebben reeds hun promotieticket op zak. Voor de derde plaats komen Blankenberge (53), Rumbeke (51) en Wervik (50) nog in aanmerking. “Blankenberge staat er uiteraard het best voor maar heeft zondag nog een lastige verplaatsing naar Boezinge voor de boeg. Wijzelf staan voor een zespuntenduel op het veld van Wervik. Uiteraard zullen we er alles aan doen om er aan het langste einde te trekken. Geen sincecure want ook voor de Tabaksjongens staat er nog heel veel op het spel. Wij gaan uiteraard dat laatste competitieduel supergemotiveerd aanpakken. Dat deden we ook vorig weekend toen we RC Lauwe met vlotte 4-1-cijfers huiswaarts stuurden. Een sportman moet trouwens elke opdracht met winst willen afsluiten en dat is zeker ook het geval voor mijn spelersgroep.”

Promotie of eindronde

“Zondag weten we aan wat we als club toe zijn. Rechtstreekse promotie naar derde nationale zou mooi zijn maar is zeker geen must. Als die kans zich voordoet, dan moet je die ook met beide handen grijpen. Indien dit niet lukt, wordt het een interprovinciale eindronde en dat is niet evident want dan staan er ook midweekmatchen op de rol. Geen geschenk want een dagtaak met een midweekmatch op verplaatsing combineren, is zeker niet makkelijk.”