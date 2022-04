Geen zege voor afscheidnemend coach Johan Devoghel (Lindemans Aalst)

Na afloop noemde Dirk Lindemans van hoofdsponsor brouwerij Lindemans het afscheid een mijlpaal in het leven van Devoghel, maar ook in de geschiedenis van de club. De 40-jarige coach uit Oudenaken had er bijna tien jaar de sportieve touwtjes in handen. Hij blijft Aalst trouw, maar treedt toe tot het dagelijks bestuur. “Dit is écht de club van mijn hart”, zei Devoghel in zijn afscheidsspeech. “Ik had jullie heel graag de titel geschonken, maar dat is jammer genoeg niet gelukt. Volgend jaar gaan we er alles aan doen om dat doel te bereiken. Deze mooie club verdient dat. Ik ben dan ook heel blij dat ik erbij kan blijven. Er zijn de afgelopen jaren aanbiedingen geweest, ook uit het buitenland, maar ik blijf de ploeg trouw waar ik ooit als jeugdspeler begonnen ben. Ik ga mijn steentje bijdragen om de club stabiel en gezond te houden”.

Simon Van de Voorde naar Guibertin

Naast Johan Devoghel zijn er nog een aantal mannen die komend seizoen niet langs de Aalsterse kant op het wedstrijdblad zullen staan. Spelverdeler Seppe Van Hoyweghen trekt naar Menen dat zich zaterdag van de titelfinales verzekerde. Daarnaast neemt Aalst ook afscheid van middenman Simon Van de Voorde. De 32-jarige ex-Red Dragon zet een punt achter zijn professionele carrière en gaat aan de slag bij Guibertin, momenteel aan de leiding in eerste nationale. De Leuvenaar van 2,08 meter pakte de titel en de beker met Maaseik en maakte nadien furore in Polen, Italië en zelfs Iran.

Lindemans Aalst haalde hem terug naar de Belgische competitie. “Het waren drie bewogen seizoenen”, zegt Van de Voorde die zaterdag tegen zijn ex-ploeg Maaseik niet in actie kwam. “In het eerste seizoen bereikten we de bekerfinale (verlies tegen Roeselare, red.) en maakten we kans op de titel toen de competitie door Corona werd stilgelegd. Vorig seizoen was er één zonder publiek. In deze campagne verloren we opnieuw de bekerfinale (tegen Gent, red.) en haalden we nipt de play-offs. Als ik op alles terugkijk, heb ik zeker geen spijt van mijn verblijf in Aalst. De hoogtepunten? We speelden twee bekerfinales, maar het is natuurlijk zuur dat we telkens verloren. Ook onze kwalificatie voor de play-offs tegen Leuven was mooi.”

Nooit last gehad van druk

“Ik neem nu dus afscheid van mijn leven als profvolleyballer”, gaat Van de Voorde verder. “Ik voel dat mijn lichaam hier en daar wat meer last begint te krijgen. Ik heb even gedacht aan stoppen, maar het aanbod van Guibertin kwam net op tijd. Bij de Waals-Brabanders zal ik nog maar drie keer per week trainen. Volleybal zal iets naast mijn job worden. Ik heb al lang een passie voor IT en volgde een avondopleiding netwerkbeheerder. Het is de bedoeling om in die sector aan de slag te gaan. Bij Guibertin word ik ploegmaat van Gert Van Walle die de overstap maakt van Achel. Gert is al eerder begonnen aan de afbouw van zijn loopbaan. Dat er bij Guibertin minder druk zal zijn? Ik heb in feite nooit last gehad van enige druk. Neen, ook niet toen ik in het buitenland speelde”.