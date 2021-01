Geen WK veldrijden voor Aaron Dockx: “Vreemd dat beloften wel om wereldtitel mogen strijden”

Junioren, in het wielrennen de mooiste categorie, worden door de coronacrisis hard getroffen. Vorig wegseizoen al want zo goed als alle interclubs en internationale koersen werden geschrapt. Ook veldrijders van zeventien en achttien jaar blijven al de hele winter op hun honger zitten. Na de cross in Ruddervoorde van 24 oktober kwamen ze niet meer in actie. Geen EK, geen Wereldbekers, geen Belgisch kampioenschap, geen strijd om de regenboogtrui. “Een grote opdoffer”, zucht Aaron Dockx. “Twee weken voor de start het WK afgelasten komt hard aan. Topfavoriet zou ik niet geweest zijn, maar ik ging wel vol voor de overwinning. Met de ploeg hadden we met vier al een stage van een drietal dagen afgewerkt. We lieten echt niets aan het toeval over. Jammer genoeg is het allemaal voor niets geweest. Want ook het enige wat nog restte gaat niet door. Sedert de UCI de beslissing bekend maakte kreeg ik via heel wat kanalen allerlei berichten. Wat wij niet goed begrijpen is dat er voor junioren geen WK kan doorgaan omwille van de coronacrisis, maar beloften kunnen in Oostende wel om de wereldtitel strijden. Dat lijkt een beetje vreemd. Volgens ons kon het WK perfect plaatsvinden.”