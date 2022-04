Geen winnaar in felbevochten derby tussen Torhout en Anzegem

“Het was een wedstrijd met enorm veel emotie, duelkracht en bedrijvigheid aan beide kanten van het veld, wat veel animo opleverde voor het publiek”, laat de Torhoutse T1 Stijn Meert ons weten. “Een gemotiveerd Anzegem was nog niet zeker van de redding en deed er bijgevolg alles aan om ons punten af te snoepen. In ons eerste halfuur zag ik een ongelooflijk goed Torhout dat bij momenten echt prachtig combinatievoetbal bracht. Dat resulteerde al na een kwartier spelen in een dubbele voorsprong. Die vroege 2-0 deed ons echter te veel dromen. We dansen te veel op tafel en begonnen stilaan de pedalen te verliezen. Anzegem maakte zo de aansluitingstreffer, erna gelijk en tien minuten voor tijd zelfs de 2-3. Wat me nog tevreden stelt is dat we na die opdoffers nog de ultieme gelijkmaker wisten te maken”, aldus Meert.

Behoud verzekerd

Bij Anzegem staat Jordy Beirlaen ons te woord. “Het ontbrak ons aan de nodige scherpte in het openingskwartier”, steekt de middenvelder van wal. “Ondanks die 2-0-achterstand lieten we de zaken niet op zijn beloop. Integendeel, nog voor rust wisten we langszij te komen. Na de pauze gingen we door op ons elan en zette Tuyttens op een aanvallende bal ons voor het eerst op voorsprong. De ultieme gelijkmaker in het wedstrijdslot was zuur, maar uiteindelijk zijn we erg gelukkig met dit punt, want door het verlies van Melsele zijn we met dit puntje zeker van het behoud in derde nationale. Tegen een einderondeploeg als Torhout is dit een sterk resultaat”, besluit Beirlaen.

Torhout speelt op de laatste speeldag voor de derde plaats tegen Tempo Overijse, terwijl Anzegem een galamatch speelt tegen kampioen SV Oostkamp. “Die derde plaats interesseert me eigenlijk niet”, vertelt Meert ons nog. “Waar ik wel mee bezig ben, is dat mijn team op de juiste manier klaarstomen om de week erop in de barragematch goed voor de dag te komen.”

KM Torhout – SV Anzegem 3-3

Torhout: Dutoit, Pyck, Andries, Tanghe (77' Sintubin), Timmerman, Taillieu, Ballegeer, Hollevoet (45' Margo), Oumedjeber, Puskas (77' De Kerpel) en Huysentruyt.

Anzegem: Uytterhaegen, Devacht, Tuyttens (84' Van Den Berghe), Douven, Goddeeris, Janssens (70' De Bosscher), Beirlaen, Cottignie, Houthoofd, Bouhid (89' Decavele) en Vandoorne.

Doelpunten: 8' Ballegeer (1-0), 13' Pyck (2-0), 38' Devacht (2-1), 44' Beirlaen (2-2), 81' Tuyttens (2-) en 90' Pyck (3-3).

Gele kaarten: Hollevoet, Huysentruyt, Taillieu, Douven en Devacht.