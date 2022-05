Geen winnaar in eerste duel Gantoise-Racing. Pepijn Scheen: “We hebben bewezen dat we het kunnen”

Na winst van de vrouwen van Gantoise tegen Dragons, leken ook de mannen tegen Racing lang op weg naar een overwinning in de eerste finalematch van de ION Hockey Finals. Gantoise kreeg in de eerste helft twee keer een stroke en twee keer zette de 22-jarige Nederlander Pepijn Scheen de strafbal om. Gantoise hockeyde in de eerste helft sterk en kreeg kansen om de score verder uit te diepen. Na de pauze controleerde Gantoise aanvankelijk, maar Racing kwam wel beter in de wedstrijd. Net op het moment dat Antoine Kina met een groene kaart twee minuten naar de strafbank moest, sloegen de Brusselaars toe: 2-1 via Cédric Charlier. De wedstrijd werd bitsiger en drie minuten voor het eindsignaal lukte Tanguy Cosyns op strafcorner de gelijkmaker: 2-2.

Veertig minuten sterk

“We zijn wel wat gefrustreerd, want gedurende veertig minuten speelden we ijzersterk en kregen we heel wat kansen”, aldus de 22-jarige Nederlander Pepijn Scheen. “Daarna had ik de indruk dat we niet meer met dezelfde intensiteit hockeyden. Racing speelde de man-meer-situatie bij hun eerste doelpunt handig uit. Morgen beginnen we weer helemaal van nul. We weten dat we het kunnen. Dat hebben we vandaag een hele tijd bewezen en dat is mooi om mee te nemen naar de beslissende wedstrijd. Nu moeten we alleen ons niveau gedurende de volledige wedstrijd aanhouden.”