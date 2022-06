Geen wielerfeest in Riemst, Bilzen en Peer: Benelux Tour gaat dit jaar niet door

Triatlon Dagwinnaar Menno Koolhaas stuwt SMO-Scott naar T3-winst in Boerekreek: “Opgedragen aan verongeluk­te Sander Blondeel”

Met meer dan 500 deelnemers werd de 35ste editie van de gekende Boerekreektriatlon in Sint-Laureins opnieuw een schot in de roos. Vooral de strijd in het T3-regelmatigheidscriterium trok alle aandacht naar zich toe en werd zowel bij de vrouwen als bij de mannen Nederlands getint met winst voor Luna De Bruin en Menno Koolhaas. De Boerekreektriatlon werd uitzonderlijk opgedragen aan de deze week omgekomen Sander Blondeel die vijf jaar lang lid was bij triatlonclub SMO-Scott. De club pakte voor eigen volk de winst in de eindrangschikking bij de mannen.

13:48