Geen thuisvoordeel in play-offs voor Phantoms Boom. Ine Joris heeft overeenkomst met Kortijk Spurs. Dominique Wilson debuteert bij Kangoeroes Mechelen met ruime zege.

Phantoms Boom eindigt de competitie op de vijfde plaats. Dat betekent geen thuisvoordeel in de play-offs. Tegenstander in de eerste ronde wordt Namen of Luik. Beide ploegen staan op de slotspeeldag tegenover elkaar. Phantoms Boom sluit de reguliere competitie af met een thuiswedstrijd tegen Laarne.

“Door de verrassende zege van Namen tegen Castors geraken we niet meer weg van de vijfde plaats”, zegt Ine Joris. “Tegenstander in de eerste ronde wordt Luik of Namen. Als vijfde beginnen we de play-offs met een thuiswedstrijd. Wedstrijd twee is op verplaatsing. Ook het eventuele derde en beslissende duel wordt buitenhuis gespeeld.”

Ine Joris naar Kortijk Spurs

Ine Joris verlaat aan het einde van het seizoen Phantoms Boom. De Belgian Cat bereikte een overeenkomst met Kortrijk Spurs. De West-Vlaamse club zoekt naar de aansluiting met de Belgische top en trok eerder al coach Philip Mestdagh aan, de voormalige bondscoach van de Cats.

“Ik heb een profcontract bij Kortrijk getekend voor één jaar”, zegt Ine Joris. “De club is zeer ambitieus en dat was één van de redenen waarom ik deze stap zet.”

Kangoeroes Mechelen

Ruime zege voor Kangoeroes Mechelen tegen Waregem (102-65). Door deze overwinning is de ploeg van coach Arvid Diels zeker van de tweede plaats en thuisvoordeel in de play-offs tot in de halve finale.

Het was uitkijken naar het debuut van Dominque Wilson (27j). De Amerikaanse shooting guard startte in de basisvijf en eindigde in 25 minuten speeltijd met 12 punten, 2 driepunters, 3 rebounds en 1 assists. Uitblinker in deze ruime overwinning was Billy Massey. De center lukte 25 punten en 10 rebounds, goed voor een waardering van 30.

Kangoeroes: Van Gils 7, Katanic 9, Morrison 14, Vervaet 2, Resimont 18, Wilson 12, Bruyndonckx 3, Becky Massey 10, De Munck 2, Billy Massey 25.