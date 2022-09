Geen stunt voor Nick Spaenhoven en Racing Mechelen in bekerduel bij Lierse-Kempenzonen (5-1): “Niet gefloten penalty was kantelpunt”

Racing Mechelen is er niet in geslaagd te stunten op het veld van Lierse-Kempenzonen. De troepen van trainer Greg Vanderidt hielden voor rust gelijke tred en slaagden er na rust zelfs in om even paniek te zaaien door terug te slaan tot 2-1, maar enkele minuten later volgde een kantelpunt. De bal ging niet op de stip ging voor Racing na een haakfout op Carrez en aan de overkant wel voor vermeend handspel. Bij die 3-1 tussenstand was de partij gespeeld en daarna diepte de thuisploeg in het slot de score nog uit tot een overdreven 5-1.

“In de eerste helft gaven we weinig weg”, zegt Nick Spaenhoven (29) die als ‘surprise van de chef’ na een wekenlange afwezigheid in de basis werd gedropt. “Misschien dat we zelf ook voor te weinig gevaar zorgden en daar hebben we iets aan proberen te doen na de pauze. In de tweede helft hebben we getoond dat we ook goed kunnen voetballen met de aansluitingstreffer als resultaat.”

Penalty

“Die strafschopfase? Zelf zag ik het niet goed, maar de spelers die er dichter bij stonden, waren er wel van overtuigd dat het een penalty was. Zonde, want als de scheids daar fluit en wij er in slagen om te scoren, krijg je nog een heel andere wedstrijd. Nu ging de bal aan de overkant op de stip en dan hang je in de touwen. Of die strafschop terecht was? Laten we het er op houden dat zo’n fases doorgaans in het voordeel van de profploegen worden gefloten. Ach, ik denk dat we de bekercompetitie met opgeheven hoofd verlaten. Zonde wel van de score die uiteindelijk nog hoger opliep als gevolg van de teleurstelling bij ons. De 5-1 is overdreven.”

Cappellen

“Hoe ik die eerste negentig minuten in meer dan een maand verteerde? Dat zal ik je morgen weten te zeggen. (lacht) Het was natuurlijk niet makkelijk om na zo’n lange tijd meteen een wedstrijd van dit niveau vol te maken. Vooral op conditioneel vlak sta ik nog niet waar ik moet staan. Maar ik zal er hard aan werken om die achterstand zo snel mogelijk weg te werken. Of de competitiewedstrijd tegen Cappellen te vroeg komt qua opeenvolging? Het is even afwachten of er geen reactie komt van de knie, maar ik ben sterk genoeg om die minuten te maken.”

“Nu kunnen we ons in elk geval weer helemaal focussen op de competitie. De topper tegen Cappellen wordt opnieuw een lastige wedstrijd, maar het zal er op aan komen om weer vanuit onze eigen sterktes te voetballen. En als de fans er dan opnieuw even klaar voor zijn als vanavond hebben wij er een extra wapen bij.”