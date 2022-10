Geen schoonheidsprijs, maar KVC Westerlo graait wel drie belangrijke punten mee in Kortrijk. Jonas De Roeck: “Slim en realistisch gespeeld”

“We wilden reageren na het desastreuze resultaat in Genk”, wist coach Jonas De Roeck achteraf. “Het was goed dat we snel terug een wedstrijd konden spelen, maar we waren op de hoogte van de kwaliteiten van Kortrijk. We wisten dat we op een moeilijke tegenstander gingen botsen en dat is ook gebleken. De eerste helft was in balans. We probeerden het Kortrijk moeilijk te maken, maar we vonden niet de vrije man of de nodige ruimte om gevaarlijk te zijn. Die rode kaart is inderdaad een kantelmoment geweest, dat beseffen we ook wel. Maar tegen een ploeg die met tien valt, is het niet altijd makkelijker voetballen.”

Verdiende zege

“We hebben tijdens de rust alles nog eens besproken en die vroege goal van Madsen heeft ons een boost gegeven. Kortrijk heeft ons nadien dan wel nog een kwartier lang onder druk gezet. Vooral op stilstaande fases, die wij soms iets te gemakkelijk weggaven. Dat is nog een werkpuntje waar we moeten in groeien. We zijn door die moeilijke periode heen gekomen en op de omschakeling werd het 0-2. Het was moeizamer dan de uitslag laat uitschijnen, maar ik vond onze overwinning zeker wel verdiend.”

Een schoonheidsprijs was in het Guldensporenstadion misschien niet weggelegd voor KVC Westerlo, maar dat was nu even bijkomstig. “We proberen altijd en overal ons eigen voetbal te brengen”, aldus De Roeck. “Maar het hangt soms ook van de tegenstander af. We hebben in Kortrijk slim en realistisch gespeeld en we zijn tevreden met het resultaat. Het belangrijkste is dat we weer een stap gezet hebben. We hebben getoond dat we kunnen terugvechten na een tegenslag. Die 6-1-nederlaag was een momentopname. We hebben op training het vertrouwen terug proberen op te krikken en de groep heeft de dingen goed opgepikt.”

Drie wissels na Genk

De Roeck voerde drie wissels door na de pandoering in Genk. Bewuste keuzes? “Niet echt”, klinkt het. “Ik heb gekozen voor jongens die zich lieten opmerken op training. Zoals altijd. Tagir bijvoorbeeld is een jonge speler, die het deze week fysiek iets lastiger had. Daardoor kwam Perdichizzi terug in de ploeg. Die viel de voorbije weken inderdaad naast de kern. Pietro is een winnaar, die wil spelen en de ploeg iets wil bijbrengen. Het is normaal dat hij ontgoocheld was, maar hij heeft de knop omgedraaid en op een professionele manier gereageerd. Nog maar eens het bewijs dat voetbal niet met elf, maar met tweeëntwintig spelers gespeeld wordt. De invallers zijn minstens even belangrijk. Dat hoort nu eenmaal bij topsport.”