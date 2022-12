Geen schokeffect bij Nijlen dat ondanks trainerswissel ook verliest bij Beringen (3-0): “Veel goeie wil, maar beloning blijft uit”

Begin deze week ging Sam Vermeulen aan de slag als T1 bij Nijlen en dan is het altijd afwachten of zo’n aanstelling van een nieuwe coach resulteert in een schokeffect. Aan inzet was er geen gebrek bij de Nijlenaren op bezoek in Beringen, maar dat uitte zich geenszins in het resultaat, 3-0 werd het.

“Er was een plan en veel goeie wil, maar de beloning bleef uit”, zegt Nijlen-kapitein Jef Luyten, die voor het eerst sinds februari nog eens aan de aftrap stond. “We probeerden tot kansjes te komen en druk te zetten, maar aan het einde van de rit was het niet goed genoeg. We slikken te makkelijk goals en hoewel we zelf ook altijd op zoek bleven naar dat doelpuntje viel de bal nooit goed in ons voordeel. De zuiverheid in de acties ontbrak om Beringen echt uit verband te spelen. Het veld was klein en moeilijk bespeelbaar en dan moet je andere oplossingen vinden. Dat is niet gelukt.”

“Nochtans was het gevoel zeker positief na die eerste werkweek met de nieuwe coach. Natuurlijk is het wennen aan een nieuwe manier van werken en moet je elkaar altijd wat leren kennen, maar er was goed getraind. Dat uitte zich zaterdag jammer genoeg in het resultaat, maar we moeten positief blijven. Op basis van wat ik zag moeten we doorgaan op de ingeslagen weg.”

Nederig

“Voor de winterstop spelen we nog twee keer thuis en hopelijk kunnen we daarin wat vertrouwen tanken. De enige manier om hier uit te geraken, is als groep. Of er nog sprake is van een hechte groep? Natuurlijk is het leuker als je wint, maar qua groepsgevoel vormt dit Nijlen wel een sterk geheel. In principe moet er voldoende kwaliteit en ervaring aanwezig zijn om daarvoor te zorgen, maar eerlijk is eerlijk, dat telt niet in de huidige omstandigheden. Iedereen beseft dat we als individuen in de spiegel moeten kijken en vooral keihard moeten werken om hier samen uit te geraken. Betekom en Kampenhout, onze tegenstanders de komende weken, zijn twee concurrenten, maar wij moeten vooral heel nederig zijn en hopen dat we de inzet ook beloond zien.”

Knieoperatie

Luyten zelf zag zijn inzet van de voorbije maanden alvast wel beloond, want hij stond zaterdag voor het eerst sinds lang nog eens aan de aftrap. Een maand vroeger dan gepland. “Ik revalideerde van een tweede knieoperatie”, zegt hij. “Aanvankelijk stond mijn terugkeer gepland voor na de winterstop, dus ik ben heel blij dat ik vroeger fit ben. Ik mis duidelijk nog matchritme, maar er is maar een manier om dat weer op te doen. Alle focus gaat vanaf nu op Betekom.”