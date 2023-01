Geen Ronde Tour du Sahel voor Bart Tribout: “Korte ritten wogen niet op tegen verre verplaatsingen”

Kon men niet eerder weten dat de ritten in de Tour du Sahel kort zouden uitvallen? Zo eenvoudig blijkt het verhaal niet te zijn. Bart Tribout geeft meer duiding. “Een aantal renners hebben in het verleden heel wat expertise opgebouwd in Afrikaanse rittenwedstrijden (Tribout doelt op renners als Van Dyck, Van De Mieroop, De Boes, Smet, …, red.). Vorig jaar werd beslist om met een ploeg naar de Tour du Sahel te gaan. Er werd mij gevraagd om mee te gaan naar Mauretanië. Geef toe, het is niet meteen een land dat dagelijks op de buis komt. Het avontuur sprak me aan en de trainingen werden aangepast, zodat ik in februari al een degelijk niveau zou halen. Onze verbazing was dan ook groot, toen we twee weken geleden het rittenprofiel in handen kregen. Geen enkel etappe overschreed de kaap van honderd kilometer. De afstanden waren niet in verhouding tot datgene wat men normaal bij de elites zonder contract mag verwachten. Bovendien moesten we verre verplaatsingen maken met de wagen tussen de verschillende steden. De korte ritten wogen niet op tegen de verre verplaatsing. Er werd dan beslist om niet af reizen naar Mauretanië. Uiteraard vind ik dat spijtig nieuws, want mentaal was ik er al helemaal op ingesteld. Ik heb op training met Timmy De Boes al eens gesproken over een alternatief. In mei is er de Tour de Benin, maar concreet is dat op dit moment niet.”