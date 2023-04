Geen play-offs voor OHL ondanks zege tegen Standard en negen op negen

Zo zit de campagne 2022-23 erop voor het team van Marc Brys. Met een tiende plaats, eentje beter dan de vorige twee seizoenen. “Dat is ontgoochelend, want play-off 2 halen was inderdaad ons doel“, zegt de coach.

OHL startte de competitie sterk en stond na acht speeldagen, met 16 punten op 24, in de top vijf. Dan begon de motor te sputteren. In de volgende acht speeldagen werd maar een 6 op 24 gehaald. Net voor de WK-onderbreking in november leek het tij te keren, met een klinkende 5-0-overwinning tegen Seraing. Ook in de tweede competitieronde kende OHL een dip, met van speeldag 21 tot en met 27 een reeks van zeven wedstrijden zonder overwinning en een ‘oogst’ van amper 4 punten op 21.

In de slotfase van de competitie hervatte OHL zich, met nog vijf overwinningen in de laatste zeven wedstrijden. “Die heropflakkering kwam te laat om alsnog ons doel te bereiken”, gaf Marc Brys al eerder aan.

Tijdens die zwakke reeks van zeven wedstrijden zonder zege gaf OHL het dikwijls al te gemakkelijk weg. De nederlagen tegen Kortrijk (2-3), in Seraing (2-1) en in Genk (2-1) kwamen er na vermijdbare tegengoals in de slotminuten of in blessuretijd. Tegen Eupen (1-1) beging Malinovski – die er de jongste weken niet bijliep na een disciplinaire sanctie – ook al in blessuretijd een penaltyfout die OHL twee punten kostten. Dat brak de Leuvenaars zuur op.

Pech en blessures

Ook pech met blessures van belangrijke spelers was niet vreemd aan het mislopen van de play-offs. Siebe Schrijvers (achillespees) miste de start van de competitie en was pas in de terugronde inzetbaar. Motor Mathieu Maertens was in de terugronde tien weken out met een voetblessure. En dan was er spits Mario Gonzalez. Na de heenronde stond hij tweede op de topschutterslijst in 1A, met elf goals. In de terugronde miste hij zeven wedstrijden door blessures, en scoorde hij amper nog twee keer.

OHL kan nu rustig een grondige evaluatie maken en komend seizoen voorbereiden.

