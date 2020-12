Geen play-offs voor Herakles: “Nu herbronnen met deze jonge ploeg”

Op de laatste speeldag van de eerste competitieronde verloor Herakles hun ‘finale’ van het seizoen 2020-2021. Een gelijkspel tegen Racing was genoeg om de play-offs te halen, maar na een intense strijd werd het een 0-1-nederlaag. Vanaf eind februari strijdt Herakles om het behoud in de play-downs.

Herakles had op de slotspeeldag aan een gelijkspel genoeg omdat Racing een dag eerder een inhaalmatch met 2-1 verloor op Dragons. De Brusselaars moesten het in Lier in een rechtstreeks duel om het laatste play-offticket zonder hun topper Victor Wegnez doen. De Red Lion liep op Dragons een schouderblessure op.

Reeds na acht minuten was Herakles op achtervolgen aangewezen. De Brit Edward Horler scoorde voor Racing in de kluts. In een intens duel kregen beide teams vervolgens kansen. In het laatste kwart gooide Herakles alles in de strijd om de broodnodige gelijkmaker te scoren. Nicolas de Kerpel stuitte op Racing-doelman Gucassoff en Amaury Keusters schoot net over. Dé ultieme kans werd een strafcorner in de laatste minuut, maar een sterke Gucassoff stopte de poging van Nick Haig.

“Deze wedstrijd was een finale en als je daarin niet scoort, dan weet je dat het over is”, zuchtte Herakles-keeper Amaury Timmermans. “Het is niet in deze wedstrijd dat we de play-offs laten schieten. Dat gebeurde op de achtste speeldag op het veld van Daring. Daar leden we een onnodige 3-1-nederlaag.”

Vanaf eind februari moet Herakles dus aan de slag in de play-downs. “Met ons jong team moeten we nu herbronnen, want die play-downs worden niet gemakkelijk”, waarschuwt Timmermans. “De druk zal groot zijn. Drie ploegen degraderen en van het kwartet Herakles, Braxgata, Antwerp en Daring is daar zeker één team bij. We moeten vol aan de bak. Voor onze jongeren wordt het wel een interessante leerschool.”

Play-offs voor Dragons en Beerschot

Dragons en Beerschot, dat met 1-3 op Braxgata won, kunnen zich wel opmaken voor de play-offs. In poule A start Gantoise met een stevige voorsprong. De overige drie teams, Dragons, Léopold en Racing, strijden in principe om het tweede ticket voor de halve finale. Beerschot staat in poule B met Watducks, Orée en Leuven.

Vrouwen Herakles wél naar play-offs

Eerder op de dag was er wél reden tot vieren op Herakles, want de vrouwen plaatsten zich na een 2-0-zege tegen Racing knap voor de play-offs. Paula Portugal en Maryline Van Hellemont scoorden. In de play-offs komt Herakles in een poule met Daring, Dragons en Racing. De tweede poule is zeer Antwerps getint met Braxgata, Antwerp en Victory. Die drie teams knokken zo goed als zeker voor één plaats in halve finale, want ook hier lijkt Gantoise ongenaakbaar.