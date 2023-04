Geen PK tijdrijden, wel Ster van Zuid-Limburg voor Born De Dobbelaere: “Misschien voor de puntentrui gaan”

Wielrennen nieuwelingen Mauro Keppens wint Pa­rijs-Rou­baix voor nieuwelin­gen: “La Pévèle winnen staat mooi op een palmares”

Mauro Keppens is sterk aan het seizoen begonnen. In de voorbije koersen was hij nooit uit de top zes. In Oordegem kon hij al een kermiskoers winnen, maar dit weekend kon hij een hoofdvogel afschieten. Keppens won La Pévèle Classic in Frankrijk. In het algemeen wordt deze wedstrijd beschouwd als de Parijs-Roubaix voor de nieuwelingen.