Geen ommekeer voor Rupel Boom dat opnieuw verliest bij Knokke (1-0): “Gebrek aan kwaliteit dringend anders compenseren”

“We moeten proberen positief te blijven, maar dit is een nieuwe ontgoocheling”, zegt Stephen Buyl die voor het eerst dit seizoen aan de aftrap verscheen. “Op zich zakten we met een goed gevoel af naar Knokke na de zege van vorige week, maar het was nu ook niet zo dat we plots barstten van het vertrouwen. We hebben nog altijd geen overschot en dus blijf je met een zekere druk aan de wedstrijd beginnen. Maar ik had wel het gevoel dat we iets konden rapen in Knokke.”

Al bleek dat tijdens de wedstrijd minder het geval. “In de eerste helft kregen de twee ploegen elk een grote kans, maar voor het overige was het een gesloten wedstrijd. Dat veranderde niet na de rust en zo werd het echt zo’n duel waarin de ploeg die het eerst scoorde, zou winnen. Jammer genoeg was dat Knokke. Na een ingooi kreeg er iemand te veel ruimte waarop die naar binnen kwam en vanop 25 meter scoorde. Daarna hadden wij geen reactie meer in huis. Ook niet tegen tien man en dat baart misschien nog het meest zorgen.”

Paniek

“In plaats van rustig te blijven en oplossingen te zoeken, besloten sommigen plots de lange bal te hanteren bij tegenwind terwijl we vooraan al geen bal kunnen bij houden. Dat was ook helemaal niet de vraag van de coach. Maar telkens we op achterstand komen, lijkt er wel paniek in de groep te sluipen. Op zich vond ik ons niet slecht voetballen en waren we zeker niet minder dan Knokke. Maar op dit moment zijn we ook zeker niet beter en gewoon niet goed genoeg om een resultaat neer te zetten.”

Kwaliteitsgebrek

En dus wordt het steeds duidelijker dat het om meer gaat dan een vertrouwenskwestie. “Er is onvoldoende kwaliteit om een plek te rechtvaardigen in de linkerkolom”, aldus Buyl. “Aan ons dus om dat dringend anders te compenseren. Dat begint met de opdrachten uit te voeren en verder komt het dan aan op wilskracht en de nodige meters maken voor elkaar. Dat zal de manier zijn waarop we nog zoveel mogelijk punten moeten zien te pakken voor de winterstop en hopelijk komt er dan nog een kwaliteitsinjectie.”

“Dat het seizoen niet bepaald volgens mijn verwachtingen verloopt? Ik had er inderdaad meer van verwacht, maar iedereen met mij denk ik. En het is nu zo. We zullen er met de huidige groep uit moeten geraken. Ik speelde eerder al eens tegen de degradatie met Cercle en dat is niet leuk, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Dat probeer ik op het veld te doen door de jongens bij te sturen, maar zelf moeten de anderen dat natuurlijk ook doen.”

Zes op zes

“Het wordt hoog tijd dat we punten gaan rapen. We staan voor twee thuiswedstrijden en daarin moeten we eigenlijk zes op zes pakken. Het maakt niet meer uit wie de tegenstander is en het heeft ook geen zin meer om ons nog langer te verschuilen achter het excuus dat het seizoen nog lang is en er nog tijd is om alles recht te trekken. We staan nu onderaan met 5 op 36 en na elke verloren wedstrijd wordt het moeilijker om uit het dal te klimmen.”

Een besef dat ook in de bestuurskamer meer en meer groeit. “We zijn niet bepaald opgezet met de behoudende spelstijl”, zegt CEO Geert Van Den Wijngaert na afloop. “We konden een mooie zaak doen in de rangschikking na de uitslagen van zaterdag, maar ik kreeg het niet warm van het geleverde spel en al zeker niet tegen tien man. De druk op de komende thuiswedstrijden neemt zo alleen maar toe. Maar we proberen rustig te blijven en de komende dagen analyseren we alles opnieuw met eigenaar Crockett.”

