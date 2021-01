Geen oefenmatch tussen SK Deinze en Fola Esch, Luxemburgse kampioen vreest lange nutteloze busrit

De oranjehemden oefenden afgelopen maandag op Antwerp. Een partij die met 2-4 werd gewonnen. “Frank Vercauteren, de nieuwe trainer van Antwerp, wou de mannen die op Mechelen niet in actie kwamen, zien spelen en vroeg om een vriendschappelijke partij af te werken”, verduidelijkt Gevaert. “En wij zochten zelf een oefenwedstrijd.”

“Het eerste uur speelde Antwerp onder meer met Verstraete en Ampomah. We geraakten 1-0 achterop, maar bij de rust was het 1-2. Antwerp kwam na de pauze snel langszij en gooide rond het uur enkele beloften in de ploeg. Daarna konden wij het verschil maken”, stelt Gevaert. “Voor mij was het een interessante oefenwedstrijd. Dat we erin slaagden een achterstand om te zetten in winst was goed voor het vertrouwen.”

Geen coronabesmettingen

Alessio Staelens bleef tijdens die vriendschappelijke partij langs de kant. Door een letsel aan de buikspieren trainde hij tot nog toe individueel. Vermoedelijk kan hij volgende week weer aanpikken bij de groep. Net voor de trainingen vorige week woensdag hervatten, ondergingen de spelers allemaal een coronatest. Iedereen was negatief. Ook donderdag werd iedereen getest. SK Deinze was in de heenronde al eens het slachtoffer van een corona-uitbraak.

Een tweede plaatselijk lockdown vermijden is één van de zorgen van de staf. “We proberen zo veel mogelijk buiten te doen”, gaat Deinze-trainer Gevaert voort. “Indoor draagt iedereen een mondmasker. We hebben veel plaatsen waar de handen kunnen worden ontsmet. Dat doen we allemaal als we naar het oefenveld vertrekken en bij de terugkeer na de training. Het is onduidelijk hoe lang antistoffen in een lichaam blijven. Bij ons raakten Bafode Dansoko en Raphael Lecomte tweemaal besmet met corona.”

Indoor trainen niet mogelijk

Op je hoede blijven is de boodschap. Door de sneeuwval van donderdag is het voor de oranjehemden moeilijker om de nodige trainingsarbeid af te werken. “Union, volgende week zaterdag onze eerste tegenstander, traint in Tubeke indoor”, weet Gevaert. “Ik heb ook al gezocht naar die mogelijkheid, maar in onze regio is er niets. Zoals ons hoofdterrein er momenteel bij ligt, zou het niet mogelijk zijn om een match te spelen. Vandaar dat we ons vandaag beperken tot fitnessen.”