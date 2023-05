Geen mirakel. Reggers verlaat Maaseik zonder prijs: “Te vaak laten liggen in money time”

Voetbal Jupiler Pro League Jean Harisson Marcelin houdt nul met Cercle Brugge tegen Standard: “Toch op meer speelkan­sen gehoopt”

Geen zege tegen Standard voor Cercle Brugge, zaterdag in Jan Breydel. Daar wacht de Vereniging inmiddels al sinds het kerstweekend van 2010 op, toen zorgde Reynaldo voor de 1-0 winst. Woede op de tribunes over de arbitrage vooral, in een campagne vol onbegrijpelijke gefloten en niet-gefloten strafschoppen. Er heerst toch enige tevredenheid over de clean sheet, pas de zevende van het seizoen.