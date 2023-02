Geen ‘match om snel te vergeten’ op Union voor Lennert Hallaert (Zulte Waregem): “Krampen na een uur”

“Een wedstrijd die we zo snel mogelijk moeten vergeten”: zo werd de verliespartij op Union door Mbaye Leye reeds zondagavond bij het laatste fluitsignaal van Wim Smet netjes neergelegd. Voor één (jonge)man zal het evenwel een wedstrijd om nooit te vergeten zijn. Lennert Hallaert (19) kreeg in het Dudenpark zijn eerste basisplaats en bleef zowaar tot het einde tussen de lijnen. “Wat als ik volgende week weer met Jong Essevee moet aantreden? Dan draai ik de knop om en geef ik daar het beste van mezelf.”

Wie Zulte Waregem niet van nabij volgt, zal ongetwijfeld hebben opgekeken bij de bekendmaking van de startopstelling zondag in het Joseph Mariënstadion. Vormer en Vossen op de bank, geen Ndour, maar wel... Lennert Hallaert met nummer 35 aan de aftrap. Pas zijn vierde wedstrijd in de Jupiler Pro League, de eerste volledige, na invalbeurten op Club Brugge (tien minuten) en tegen Charleroi (een kwartier) vroeg in het seizoen en het halfuur van de sensationele come-back net voor de WK-break tegen Eupen (5-5).

“Het verbaasde me al dat ik mee de bus op mocht, aan starten had ik helemaal niet gedacht”, zegt de 19-jarige aanvaller die in eigen dorp bij Sparta Ursel begon en vervolgens negen jaar zijn opleiding bij Club Brugge genoot. Van Club NXT verkaste hij in 2021 naar de Gaverbeek, waar Leye hem vorige zomer naar de A-kern promoveerde. Maar Hallaert speelt uiteraard vooral bij Jong Essevee. Zijn coach bij die U23, Frederik D’Hollander, zag z’n poulain op Union vooral heel veel kilometers afmalen. Bijna zeven in de eerste helft alleen al.

“Dat ik veel ging moeten lopen was natuurlijk wel duidelijk”, blies Hallaert na afloop. “Tijdens de tweede helft sloop de vermoeidheid er bij iedereen van ons in. Na dik een uur kreeg ik wat last van krampen, maar zag ik dat de coach anderen verving en mij vanuit de spits naar de rechtsback dirigeerde. Ik heb dan vooral geprobeerd goed in positie te blijven. Maar sowieso was Union veel te sterk voor ons.”

Eén lang leermoment

Van zijn coach had Hallaert vooraf meegekregen dat hij zoveel mogelijk uit het duel moest trachten te spelen, én dat hij absoluut geen stress moest hebben.

“Ik kreeg te horen dat hij alle vertrouwen in me had”, lacht Hallaert. “De hoeken induiken en die grote verdedigers van hen laten lopen, luidde mijn opdracht. Simpel was dat niet, ik voelde heel erg het grote verschil tussen spelen met de U23 of spelen met de grote jongens. Dit was voor mij dus één lang leermoment. Zeker toen ik op het eind in de verdediging stond. Tijdens de aanloop naar de tweede competitiehelft was ik daar een beetje op voorbereid, maar het blijft nieuw voor mij en dus heel erg zoeken.”

“Wat als ik volgende week weer gewoon bij Jong Essevee moet aantreden? Dan draai ik de knop om tracht ik me daar te tonen, simpel. Natuurlijk hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen nu er voor het A-elftal enkele cruciale matchen aankomen, maar ik moet vooral geduldig blijven en hard werken.”