Geen Lommels feestje in het Kuipke (2-1-verlies)

Gemengde gevoelens bij Lommel na de heenmatch van medio oktober aan de Gestelsedijk. Groen-wit had de Kempische concurrenten haast van het veld gespeeld, maar moest het finaal met één mager puntje doen. Tijd voor andermaal een sterke prestatie, dit keer met een driepunter? Afgaande op de slappe aanvangsfase zou Lommel ook nu niet aan het feest zijn. Sterker nog, de wedstrijd had al binnen enkele minuten voorbije kunnen zijn. De geel-blauwen faalden echter voor doel en de bezoekers zouden zich gaandeweg in de match knokken. Tot een matige ontzetten van Svedkausas net voor de koffie via via Van Eenoo bereikte en het met 1-0 richting kleedkamer ging.

Lommelse dominantie

Lommel aan zet? Inderdaad, de TV-kijkers waren nog niet terug bij de zaak toen de bal voor de voeten van Wuytens huppelde en diens schot de bordjes terug in evenwicht bracht. Over naar een boeiend kwartiertje met Limburgse dominantie dat werd afgesloten met kansen voor Brüls (vrije trap op de paal) en Abrahams (schot op doelman Svedkauskas). De aanloop naar een boeiend, fel bevochten tweede bedrijf met kansen en open doekjes langs beide kanten. Over naar minuut 77 toen alleen een geweldige save van Ozer Moreno van een treffer hield en een tweede geel karton De Souza even later een vroegtijdige douche opleverde. En dan volgde een koude douche voor zijn hele ploeg, toen Cicek even later met het hoofd een voorzet van Brüls tegen de touwen verlengde.