Geen herstart voor eerstenationalers op 16 januari: “Gezond verstand volgen”

VOETBALHet protocol opgesteld door de clubs uit eerste nationale in de hoop om medio december de trainingen te kunnen hervatten, werd niet aanvaard door de Voetbalbond. Bijgevolg kan de competitie onmogelijk op 16 januari hervat worden. Knokke FC bespreekt deze week intern welk voorgesteld scenario van de bond hun voorkeur geniet. In eerste provinciale is SC Blankenberge dan weer voorstander om de helft plus één te spelen.

“Een werkgroep met vertegenwoordigers van enkele clubs uit onze reeks bracht op maandag verslag uit na het overleg met de KBVB”, vertelt Thomas Bernaert, COO van Knokke.

Er liggen drie mogelijke scenario’s op tafel. Het eerste voorstel is om midden januari de trainingen hervatten om begin februari de hele competitie af te werken, een tweede om eind januari opnieuw te trainen om dan eind februari of begin maart de helft plus één te spelen en een derde voorstel draait om een poulesysteem met play-offs.

Quote We zullen niet herstarten zonder toeschou­wers. Dat is een absolute vereiste. Geen enkele club heeft er volgens mij baat bij om het anders te doen Thomas Bernaert, COO eerstenationaler Knokke FC

“Wij zullen het deze week intern bekijken en volgende week woensdag wordt dit overlegd met de andere clubs. We zullen dan inderdaad eens luisteren naar de mening van de rest, maar wij willen uiteraard zo snel mogelijk weer voetballen. We zullen dit echter niet doen zonder toeschouwers, want dit is voor ons een absolute vereiste om er opnieuw aan te beginnen. Geen enkele club heeft er volgens mij baat bij om het anders te doen.”

“Hoe dan ook blijft de gezondheid prioritair en moeten we ons gezond verstand volgen”, aldus de 28-jarige Wetteraar, die na een passage bij het teloorgegane Lokeren in april aan de kust belandde. “Ik ben hier met heel veel goede moed gestart en de goesting is er uiteraard nog altijd. We hebben gezien de omstandigheden goed werk geleverd, maar heel het operationele team snakt nu toch naar die herstart.”

Volledige competitie geen optie voor Blankenberge

In provinciale is het eveneens koffiedik kijken wat het vervolg van de competitie betreft. Eersteprovincialer KSC Blankenberge werkte tot dusver slechts drie van de dertig te spelen wedstrijden af. Sportief manager Alain Brusselle geeft zijn ongezouten mening. “De volledige competitie afwerken is voor ons absoluut geen optie. Dit zou betekenen dat we zeven à acht matchen tijdens de week zouden moeten spelen en dat lijkt me niet mogelijk. Sporadisch lukt dat wel eens, maar de spelers kunnen dit niet allemaal geregeld krijgen met hun werk.”

Quote Er is een rondvraag gebeurd bij alle voorzit­ters uit de reeks en alle clubs zijn het er unaniem over eens om de helft plus één te spelen Alain Brusselle, sportief manager eersteprovincialer SC Blankenberge

“Er is een rondvraag gebeurd bij alle voorzitters uit de reeks en alle clubs zijn het er unaniem over eens om de helft plus één te spelen. We moeten dan trouwens ook met enige zekerheid weten of we niet opnieuw zullen moeten stoppen, waarvoor ik toch wel wat vrees. Stel dat de clubs halfweg januari opnieuw mogen trainen, kunnen we ten laatste eind februari het programma met de, in ons geval dertien, resterende duels aanvatten. Bovendien kan dat enkel in het bijzijn van de supporters en het openen van de kantine”, aldus Brusselle, die intussen niet heeft stilgezeten.

Investeren in jeugd

“Onze jeugd tot de U13 is blijven trainen, zij het zonder het gebruik van de kleedkamers. We maken van de vrije tijd gebruik om ons dossier samen te stellen voor de driejaarlijkse audit in functie van de stap naar het interprovinciale jeugdvoetbal. Na zes jaar binnen de provincie leggen we de lat nu iets hoger en investeren we volop in de jeugdwerking. We hopen alvast te kunnen slagen in onze opzet”, klinkt het tot besluit.

KSC Blankenberge is gestart met de verkoop van een wandkalender met foto’s van hun ploegen. Wie de club wil steunen, kan een kalender bestellen via kalender.kscb@gmail.com. Kostprijs: 7 euro