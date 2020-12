Geen fusie tussen EC Oudenhove en SV Sottegem: “Keuze voor ECO, niet tegen voorzitter Goessens”

AC Duffel ziet organisa­tie eigen cross opnieuw in het gedrang komen: “We wachten af”

22 november Het dreigt een winterseizoen met geen of weinig veldlopen te worden in de provincie Antwerpen. Tot eind januari mogen er geen grote sportevenementen plaatsvinden in de provincie. Of clubs het zullen aandurven om indien het mag – wellicht verplicht kleinschalige - crossen in te richten, valt af te wachten.