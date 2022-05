Geen finale eindronde voor Jordi Van Och en Standaard Meerbeek nu promotie een feit is: “Spijtig dat tegenstand past voor prestigeduel”

En zo is de 5-0-forfaitscore tegen Binkom van afgelopen weekend het laatste wapenfeit van deze competitiejaargang geweest, een match waarin Jordi Van Och een belangrijke rol opeiste door twee elfmeters om te zetten in de eerste helft. “Het brak alleszins de veer bij Binkom toen ik er 2-0 en 3-0 van kon maken, zeker gezien zij ook nog eens met tien verder moesten na handspel”, blikt de kapitein nog even terug. “Nadien zijn we erover gegaan, met die forfaitscore tot gevolg. Toen al vingen we geruchten op dat die zege voldoende kon zijn om te stijgen naar tweede en deze week volgde dan de officiële bevestiging. Het spreekt voor zich dat het nieuws op gejuich onthaald werd. Voor aanvang was een derde of vierde plaats ook zeker goed geweest. Maar eens je bovenin meedraait, wil je natuurlijk voor het hoogst mogelijke gaan en dat was in die eindronde niet anders. Alleen spijtig dat Borchtlombeek geen zin meer heeft in een prestigeslag. Wij hadden alleszins nog graag die finale betwist, al was het maar om het jaar passend af te sluiten voor eigen volk.”

Kers op de taart

“Dat feestje met de eigen supporters valt nu dus in het water, want ik denk niet dat we nu nog een tegenstander gaan vinden om ons zondag partij te geven voor een oefenpot”, knipoogt Van Och. “Morgenavond komen we sowieso nog samen met de ploeg, al is het dan eerder de bedoeling om een klein feestje met pizza’s te houden in plaats van nog een allerlaatste keer te trainen (lachje). Ach, ik denk wel dat we het meer dan verdiend hebben na het seizoen dat we achter de rug hebben. Het was niet altijd even makkelijk, omdat we vaker niet dan wel met dezelfde ploeg konden aantreden. De eerste plaats was dan ook te hoog gegrepen, maar we eindigden toch maar mooi tweede achter Wezemaal. Met de promotie uiteraard als kers op de taart.”

Pittige reeks

“Of ik ernaar uitkijk om in tweede aan te treden? Bij sommigen leeft misschien de schrik of we wel in staat zullen zijn om een rustig seizoen te draaien in de pittige reeks die tweede A toch wel is. Maar zelf heb ik er eigenlijk wel zin in. Ik voetbal al van kleins af bij Meerbeek en in die beginjaren bij de hoofdmacht maakte ik als invaller al een paar seizoenen mee in tweede. Dan lijkt het me nu wel een leuke uitdaging om zo’n avontuur ook eens vanaf de eerste rij als basisspeler mee te maken", besluit de kapitein.