Geen EK voor Fleur Moors na valpartij op training

Er lijkt een vloek te rusten op de deelname van Fleur Moors aan het EK veldrijden. Ook vorig jaar moest ze in laatste instantie afhaken als gevolg van keelpijn. Nu strooit een valpartij op training roet in het eten. Het forfait van Fleur Moors is in meerdere opzichten een spijtige zaak. Om te beginnen haar eigen kansen. Moors stond de voorbije twee wereldbekercrossen op het podium en ze behoorde tot het kleine kransje van topfavorieten voor het EK. Volgens onder meer provinciaal coach Eddy Ponet was de Noord-Limburgse in staat om de Europese titel te pakken.

Uithangbord

Ook voor de Belgische vrouwencross is het gedwongen afhaken van Moors een slechte zaak. Terwijl de Belgische vrouwen in alle andere categorieën op achtervolgen aangewezen zijn, doet de Limburgse bij de junioren mee voor de prijzen. Bovendien blijft de blitzcarrière van Moors iets hebben van een sprookje. Amper twee jaar geleden had Moors nog nooit op een koersfiets gezeten, terwijl ze nu meedoet voor de prijzen op het internationale niveau. Een medaille zou van Moors een mooi uithangbord gemaakt hebben voor het vrouwenproject van Belgian Cycling.

Twee kansen

Geen EK dus voor Moors die aan een rustpauze begint. Die was sowieso voorzien en nu kan ze aan de voorbereiding op de drukke decembermaand beginnen. En de twee resterende kampioenschappen want er staan voor Moors nog interessante uitdagingen op het programma. Te beginnen met het BK in Lokeren. Daar is ze topfavoriet voor de driekleur. Drie weken later is er het WK in Nederland. Dat krijgt Moors een nieuwe kans om zich te bewijzen op het internationale niveau.