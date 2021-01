Geen eerste zege voor Basket Waregem in Top Division Women: “Geen hoogstaande wedstrijd”

BASKETBAL TOp division WomenZaterdagavond stond Basket Waregem oog in oog met Sparta Laarne. Beide ploegen waren nog zonder zege in Top Division Women. Het werd een verhaal net niet voor Waregem en coach Frederic Claessens. Laarne hield de zege thuis (69-63).

Waregem begon niet sterk aan de partij, maar vond een eind in het eerste quarter plots het goede ritme. “In het tweede kwart hadden we op een bepaald moment een voorsprong van tien punten”, vertelt coach Frederic Claessens. “Spijtig genoeg konden we die niet vasthouden door een verlies aan focus.”

Meteen één van de werkpunten voor Claessens’ heel jonge spelersgroep. “Dit is een van de zaken waarin we volwassen moeten worden. Persoonlijk vond ik het geen hoogstaande wedstrijd, maar dat kun je niet verwachten van twee ploegen die naar hun eerste overwinning snakten”, aldus nog Claessens. “In het derde en vierde quarter vond ik dat we te veel scores tegen kregen doordat foutjes direct afgestraft werden.”

Sparta Laarne heeft enkele anciens in de rangen lopen, onder hen ook wat West-Vlamingen. “Hun ervaring heeft Laarne over de streep getrokken. Maar ik ben heel fier op mijn speelsters. Week na week maken we progressie.”

Derby

Bij Waregem is het nu met volle aandacht uitkijken naar de derby tegen de buren uit Kortrijk Spurs. “Ik ben overtuigd dat alle speelsters naar dat duel uitkijken. De vaste waarden bij Kortrijk verdedigden drie jaar geleden nog de Waregemse kleuren en twee speelsters in onze huidige kern speelden nog met hen samen. Voor de jeugd wordt het een terugzien met de jongeren van Kortrijk, waar ze jaarlijks verschillende keren tegen spelen.”

Ook al blijft winst in Top Division Women uit, Claessens is best blij met wat zijn ploeg al liet zien. “Ik ben heel tevreden over de grote stappen die nu al gezet zijn. Ook op training zie ik dat we agressiever en krachtiger spelen. Onze focus zit goed en die moeten we behouden. Misschien zullen we naar het einde van het seizoen wel eens verrassen”, besluit Claessens.