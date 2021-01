Geen eerste elftal volgend seizoen bij SK Torhout: “Unanieme beslissing van het bestuur”

SK Torhout dreigt straks in alle stilte te zullen verdwijnen van het provinciale toneel, als Voetbal Vlaanderen maandag beslist om de competitie niet te hervatten. Voorzitter Stephaan De Pessemier en de rest van het bestuur namen immers unaniem de beslissing om komend seizoen een sabbatjaar in te lassen voor de eerste ploeg. “Zonder het coronavirus was dit niet nodig geweest”

Een terugblik op de recente clubgeschiedenis leert ons dat SK Torhout woelige jaren achter de rug heeft. In het seizoen 2013-2014 werd de titel gevierd in tweede provinciale A, waarna toenmalig voorzitter Rudi Vanneste eveneens een sabbatjaar inlaste voor het eerste elftal. Na twee seizoenen in de subtop van vierde provinciale B, volgde in het seizoen 2017-2018 een nieuwe titel onder de vleugels van de nieuwe voorzitter Nico Baertsoen. “Dit was voor mij emotioneel het moeilijkste jaar in mijn leven”, vertelt huidig preses Stephaan De Pessemier, toe aan zijn derde seizoen aan het roer van SK Torhout. “Naast het feit dat Nico liet weten te zullen vertrekken, heb ik afscheid moeten nemen van mijn vrouw. Mijn steun en toeverlaat wist hoe belangrijk de club voor mij was en vroeg me om het nooit los te laten. Ik nam de fakkel over, maar moet nu na twintig jaar in het bestuur een uiterst moeilijke beslissing nemen.”

Financieel niet haalbaar

Voetbal Vlaanderen bepaalt op maandag 25 januari of de competitie hervat wordt. ”Het zou me niet alleen heel sterk verbazen, maar ergens ook opstandig maken. De gezondheid is natuurlijk altijd prioritair en gezien de huidige evolutie van de cijfers, kan die deur niet langer op een kier blijven staan. Hoe dan ook, ons besluit staat vast. Ik ben niet het soort voorzitter dat een club financieel boven water kan houden. Door dit coronavirus is het voor ons niet langer haalbaar. Wij moeten het namelijk zien te redden met de inkomsten van de sponsors, de kantine en niet in het minst van de vele nevenactiviteiten.”

Jeugdvoetbal blijft bestaan

“Het belangrijkste voor ons is nu dat we onze 140 jeugdspelers van de U5 tot en met de U21 onderdak kunnen blijven bieden, van wie negentig procent uit de eigen streek afkomstig is. De echo’s na onze unanieme beslissing waren tot dusver allemaal positief. Ik kreeg ook al reacties van enkele oudere spelers die graag hun carrière bij onze club hadden beëindigd, maar er is vooral veel begrip voor de situatie waarin we verkeren. Op sportief vlak was er bovendien geen enkel vuiltje aan de lucht en namen we een goede competitiestart. Het stemt me ergens ook tevreden dat het merendeel van onze kern al een nieuwe club gevonden heeft. Wat de toekomst moet brengen, is nog wat koffiedik kijken.”

Warme oproep

“Ik ben alvast bereid om een stap opzij te zetten, als er iemand zich geroepen voelt om zijn schouders onder deze mooie familiale club te zetten. Bij deze doe ik ook een warme oproep aan de lezers om hun zich te blijven te engageren in het verenigingsleven. We zullen die vele mensen meer dan ooit nodig hebben. Al wordt het ons ook daar niet makkelijker op gemaakt met de vernietiging van de bijkluswet door het Grondwettelijk Hof, waardoor we als vereniging voortaan tien procent sociale bijdragen moeten betalen. Begrijpe wie begrijpen kan”, betreurt de 72-jarige De Pessemier tot besluit.