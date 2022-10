Geen crisissfeer bij Racing Mechelen ondanks 1 op 12 en vierde match op rij zonder goals: “Twijfelen is het laatste dat we moeten doen”

Het was ooit anders. In het verleden stond de tent bij Racing Mechelen na een enkele nederlaag in lichterlaaie, maar niet dit seizoen. Nochtans is er op basis van de recente resultaten weinig reden tot euforie. Na het verlies bij leider Hasselt afgelopen weekend (1-0) staat de doelpuntenteller van de troepen van trainer Greg Vanderidt nu al vier matchen op nul en lijkt een crisis niet veraf met de bijhorende 1 op 12. Máár...die cijfers zeggen niet alles.

“Voor de zoveelste keer kregen we niet wat we verdienden”, zegt Vanderidt. “Ik zeg niet dat we recht hadden op de drie punten in Hasselt, maar een gelijkspel was juister geweest. Het was een evenwichtige wedstrijd waarin wij het meeste druk ontwikkelden, al was die steriel. Het grootste verschil zat hem in het feit dat onze beste kans van de match op het kader belandde en zij op een manier scoorden waarbij alles mee zat. Begrijp me niet verkeerd, het was een wereldgoal. Een knal vanop 25 meter, recht in de winkelhaak. Maar het was ook zo’n moment waarbij de bal perfect botste en hun speler die eigenlijk totaal verkeerd raakte. Zonde.”

Efficiëntie

“Dan mag je na afloop door de thuisploeg nog bestempeld worden als de beste tegenstander die ze al ontmoette, daar koop je natuurlijk weinig voor. De cijfers zeggen niet alles, maar tegelijkertijd liegen ze ook niet helemaal. We scoren niet momenteel en daar wringt het schoentje. Er is totaal geen reden tot paniek, maar de efficiëntie moet wel omhoog.”

“Er is dan het cliché dat het beter is om kansen te creëren en ze te missen dan er helemaal geen af te dwingen, maar de groep moet wel beseffen dat ze zichzelf moet belonen. Het laatste wat de spelers moeten doen, is twijfelen aan alles wat ze doen. Ook onze manier van spelen, hoeven we niet te veranderen. Er is meer dan voldoende kwaliteit om een rustig seizoen te draaien in deze reeks. Alleen stel ik vast dat we niet alleen tegen onze tegenstander spelen, maar ook tegen de klok. Deze groep is zó hongerig en gebrand op een goed resultaat dat ze soms vergeet de rust te bewaren.”

“Dat er van de voorbije vier wedstrijden maar een ondermaats was? En zelfs dan nog. Na Diegem heb ik een aantal dingen gezegd in de ontgoocheling van die wedstrijd, maar na de analyse stelden we vast dat het eigenlijk ook niet zo slecht was als het leek. We konden er ook zomaar 0-2 voor komen en dan krijg je natuurlijk een andere wedstrijd.”

Rust

Geen punten, maar wel prestaties waarmee de Racing-fan zich kan identificeren. Het volstaat voorlopig om de rust te bewaren in het Oscar Vankesbeeckstadion. Voorlopig, want ook Vanderidt beseft dat er de komende weken resultaten nodig zijn. Te beginnen zaterdag tegen Londerzeel, maar ook zeker de week nadien, in de derby tegen Jong KV Mechelen.

“De fans zien ook veel inzet en een gezonde agressiviteit”, aldus de coach. “Dat wordt zeer geapprecieerd. Zo bleven ze ons in Hasselt ook weer negentig minuten lang aanmoedigen. Ze beseffen dat het geen kwestie is van onkunde of een gebrek aan goede wil. Pech wil ik het niet noemen, want je moet ook bepaalde dingen afdwingen, maar alles blijft wel speelbaar. Alles ligt nog bijzonder dicht bij elkaar.”

“Maar we moeten wel op onze hoede zijn en de komende weken moeten er inderdaad punten worden gepakt. Binnenkort is er de match tegen KV, maar ook Turnhout en Beerschot komen er aan. Dan is het tijd om te oogsten. Maar daar wil ik nu nog niet aan denken. De focus moet in eerste instantie op Londerzeel liggen. Ik heb altijd voorspeld dat die ploeg hoog mocht mikken en voila, hun remonte is ingezet. Aan ons om de goede werkethiek aan te houden in de voorbereiding op die wedstrijd. De jongens offeren veel op en ze klagen nooit. Hopelijk krijgen ze dan eindelijk loon naar werken.”