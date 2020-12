Geen BK voor junior en topfavoriet Jente Michels: “Hopen dat WK in Oostende kan doorgaan”

Al minstens tot 15 januari kunnen in ons land enkel professionele competities plaatsvinden. Wat betekent dat de Belgische kampioenschappen in Meulebeke beperkt worden tot wedstrijden voor elites vrouwen en mannen. Zaterdag 9 januari wordt alles geschrapt, zondag 10 januari zijn er twee crossen. In de ene verdedigt Sanne Cant de driekleur, in de tweede Laurens Sweeck. Michels, groot kandidaat om bij de junioren Thibau Nys op te volgen, kijkt toe. Zag hij de beslissing van Belgian Cycling aankomen? “Ja en neen”, antwoordt de crosser van IKO-Crelan. “Tot de cijfers over het aantal coronabesmettingen daalden zag het er goed uit, maar plots stagneerden ze en was er zelfs een lichte stijging. Dan begon ik te denken dat het niets zou worden.”

Kok tijdens stage in Calpe

Op 24 oktober kwam Michels in Ruddervoorde voor het laatst in actie. Daarna werden alle jeugdveldritten afgelast. Het EK in Rosmalen werd geschrapt, de Wereldbeker in Tabor ging door, maar Belgian Cycling stuurde geen enkele jeugdrenner naar Tsjechië. Bovendien krijgen jonge Belgische crossers geen toelating om in het buitenland een UCI-cross te rijden. “Nu kan ik enkel hopen dat het wereldkampioenschap in Oostende doorgaat”, aldus Michels die begin deze week in het Spaanse Calpe aan een stage van zeventien dagen begon. “Ik train hier met Yorben Lauryssen, Diel Vergote, Thibau Dhooge en Alex Vandenbulcke. Kennissen van Diel hebben in Calpe een huisje. We mogen er gebruik van maken. Omdat ik dat thuis ook meestal doe ben ik de kok. Ik denk dat het smaakt want er is nooit iets over.”