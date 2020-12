Geen BK veldrijden voor Jelle Harteel: “Teleurgesteld, maar zag deze beslissing aankomen”

Geen BK veldrijden voor nieuwelingen, junioren, beloften en meisjes jeugd. Tot 15 januari worden enkel professionele veldritten toegelaten. De organisatie in Meulebeke krijgt een tweede klap. Eerst was er de beslissing geen publiek toe te laten, nu het besluit geen jeugdkampioenschappen te geven. Of Meulebeke in 2024 een herkansing krijgt moet nog worden beslist. Belgian Cycling gaat op zoek naar een nieuwe datum/organisator voor de jeugd-BK’s. Door de opnieuw stijgende coronacijfers lijkt het weinig waarschijnlijk dat er deze winter nog een jeugdkampioenschap komt. “Uiteraard is de schrapping van het kampioenschap teleurstellend”, geeft Jelle Harteel toe. “Ik zag het aankomen, maar had toch nog een heel klein beetje hoop. Dit is de slechtst mogelijke periode om bij de junioren tweedejaars te zijn. Ik blijf trainen voor het wereldkampioenschap van 31 januari in Oostende. Bijna drie jaar terug werd ik in Koksijde bij de eerstejaarsnieuwelingen Belgisch kampioen. Daar kliefde ik goed door het zand. Het parcours in Oostende moet me dus wel liggen. Laat ons hopen dat het WK kan plaatsvinden. Wordt ook de regenboograce geschrapt is dit een verloren jaar.”