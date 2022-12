Geen bekerstunt voor Maaseik dat alles op de competitie moet zetten

Volleybal Beker van BelgiëGreenyard Maaseik zal ook in 2023 geen Belgische Cup winnen. De Maaseikenaars konden niet stunten in de terugwedstrijd van de halve finale. De Maaslanders kregen in eigen huis een 1-3 dreun van eeuwig concurrent Roeselare om de oren. Het blijft dus nog even wachten op de vijftiende beker. De laatste bekerwinst van Maaseik dateert van 2012. Er was ook goed nieuws want Martin Perin maakte voor het eerst na zijn hartproblemen even zijn opwachting in de ploeg.

Maaseik sluit 2022 met een valse noot af. Een echte verrassing is dat niet want na de zware 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker, moest er in de terugmatch al een half mirakel gebeuren om de Maaseikenaars in februari nog naar het Sportpaleis te brengen. Zeker tegen een Roeselare dat op dit moment duidelijk een niveau hoger speelt dat de Limburgers. Dat werd al pijnlijk duidelijk in de eerste set waarin Maaseik een 12-25 verlies moest slikken.

Wisselvalligheid

Even leek er beterschap in de maak, maar de winst in de tweede set was niet meer dan uitstel van executie. Roeselare hakte in de derde set opnieuw stevig door terwijl bij Maaseik niemand een vuist kon maken. Zelf tegen een team met bankzitters had Maaseik in set vier geen verhaal. Bekerboeken toe, vooral omdat de Maaslanders voorlopig geen antwoord vinden op de wisselvalligheid. Vier dagen geleden plaatste rood-groen zich nog voor de play-offronde in de CEV Cup, vooral dankzij de zware opslagen van kapitein Jolan Cox. Dat lukte tegen Roeselare niet. Cox maakte amper twee opslagpunten en hij kwam scorend niet verder dan 29%. Tegen Amriswil waren dat nog acht aces en een score van 65% gescoorde punten.

Opnieuw bouwen

Voor een echte topprestatie lijkt het dus nog wat te vroeg voor Maaseik dat pas op 7 januari opnieuw moet spelen. De focus kan nu helemaal op de competitie en op het Europese programma. Greenyard heeft in het verleden al goed gepresteerd in de CEV Cup en daar willen de Maaseikenaars weer bij aansluiten. Intussen kan de sportieve staf weer gaan opbouwen. De terugkeer van Martin Perin is een mentale opsteker en ook nieuwkomer Robin Baghdady geeft de kern wat meer ademruimte. De Zwitser scoorde in zijn eerste match voor Maaseik al vier punten.