Geen bekerfinale voor VDK Gent dat voor de tweede maal onderuit gaat tegen Asterix Avo

Het zag er nochtans veelbelovend uit. In de openingsset stonden de beide teams om beurt met twee punten verschil aan de leiding. Het kon alle kanten uit, maar op het einde plaatste de thuisploeg een tussensprint. De efficiëntie van Asterix Avo bleek dodelijk. Daarna overheerste het ‘moeten’ winnen tegenover het ‘willen’ winnen. VDK Gent had een mooie voorsprong opgebouwd: 13-16. De doeltreffende driehoek bij Asterix Avo - met Stragier, Van Avermaet en Janssens - zorgde voor een tweede versnelling en van 17-17 ging het in een rotvaart naar 25-19. Tijdens de slotset zat Gent - totaal ontmoedigd - volledig in de greep van het Beverse team.

Immense ontgoocheling

“Net zoals tijdens de eerste halve finale zaten onze hoekspeelsters nu ook helemaal vast”, gaf trainer-coach Stijn Morand aan. “Onze middenspeelsters waren moeilijk bereikbaar. In de derde set heb ik mijn basisteam laten staan. Ik wou karakter zien, dat zullen we woensdag op Oostende ook nodig hebben. Het wordt een moeilijke verplaatsing want de kustploeg mikt naar hun eerste overwinning. Helaas was in de slotset de ontgoocheling te groot om nog fatsoenlijk weerwerk te bieden. We zijn er nog maar één keer in geslaagd om twee maal achter elkaar van Asterix Avo te winnen. Jammer genoeg was dat nu weer het geval.”