Geen bekerfinale voor Schriek dat lesje krijgt in effficiëntie van VC Wilrijk (5-0): “Cijfers zijn zwaar overdreven”

Derde provincialer Schriek is gestrand in de halve finale van de beker van Antwerpen. De bezoekers begonnen met de beste intenties op bezoek bij VC Wilrijk en kregen ook verschillende mogelijkheden, maar op slag van rust scoorde Van Schaverbeke de 1-0. Van Der Meynsbrugge verdubbelde meteen na de pauze en omdat Schriek daarna risico’s nam, werd het uiteindelijk nog met een 5-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

“En daarover zijn we best teleurgesteld”, zegt Schriek-kapitein Brent Van Craen. “Zeker op basis van het wedstrijdverloop had het niet zo’n vaart hoeven te lopen. We hadden het overwicht in het eerste kwart van de wedstrijd met enkele mooie kansen, maar op slag van rust werd het 1-0. Een vermijdbaar tegendoelpunt op een slecht moment vlak voor de pauze en dubbel zonde omdat we alles onder controle hadden.”

Risico’s

“Een man overboord was er dan natuurlijk nog niet, maar meteen na de herneming werd het 2-0 en dan weet je dat het lastig wordt om terug te keren. We veranderden van systeem, namen meer risico’s en op het moment dat het 3-0 wordt, weet je dat het voorbij is. Uiteindelijk werd het nog 5-0, maar die cijfers zijn zwaar overdreven. Ook de gemiste finaleplaats is een ontgoocheling, want daar gingen we allemaal voor. Je krijgt tenslotte niet elk jaar zo’n kans. Maar goed, het is niet anders.”

Competitie

“Ons rest nu niets dan de goede dingen van de wedstrijd, en dat waren er toch wel een pak, mee te nemen naar het vervolg van de competitie. Dit mag dus niet blijven hangen, want we hebben bij momenten getoond dat we onze voet naast die van een tweede provincialer kunnen zetten.”

“Een goede voorbereiding op volgend seizoen mochten we in die reeks terecht komen? Dat kan nog altijd. We staan nu vierde en vorig seizoen haalden we de eindronde dankzij een vijfde plaats. In die eindronde kan alles, maar zover zijn we nog lang niet. Laten we ons in eerste instantie maar concentreren om die plaats in de top vijf veilig te stellen.”

VC Wilrijk - SV Schriek 5-0

Doelpunten: 43' Van Schaverbeke (1-0), 48' Van Der Meynsbrugge (2-0), 63' en 80' Van Schaverbeke (3-0 en 4-0), 89' Van Look (5-0).