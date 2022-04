Geen bekerfinale voor Nicolas Lauwens en Bierbeek, die in Veltem een optie willen nemen op het behoud: “Een belangrijke én speciale wedstrijd”

Voetbal eerste provincialeDoor de teleurstellende prestaties in de competitie was de beker een belangrijk doel geworden voor KHO Bierbeek, maar ze grepen thuis tegen Liedekerke nipt naast de kwalificatie voor de finale. Veel tijd om bij de pakken te blijven zitten, is er evenwel niet want op bezoek bij buur Veltem staat het behoud nog op het spel.

“Of het missen van de bekerfinale hard is aangekomen in de groep? Het was toch wel een serieuze ontgoocheling ja, omdat we effectief onze hoop op de beker hadden gezet om het seizoen nog een beetje kleur te geven”, meent Nicolas Lauwens. “En vooral omdat die kwalificatie afgelopen woensdag zeker ook tot de mogelijkheden behoorde. De eerste twintig minuten hadden we het wel enorm lastig, maar nadien herstelden we het evenwicht. En na die 1-0 voelden we pas echt dat we de match onder controle hadden en een hand reikten naar de finaleplaats. Maar zoals wel vaker dit seizoen konden we geen resultaat vasthouden. Het is wellicht geen toeval dat we de voorbije maanden al zo vaak een gelijkspel lieten noteren. Nu was het een rasechte counter die ons de das omdeed na een inworp in ons voordeel. En de penalty’s die erop volgden, zijn altijd een beetje een loterij.”

Vijfde plaats

Dan maar alle focus op de competitie, waarin ondanks alles zelfs een eindronde nog mogelijk is. “Blijkbaar wel ja, omdat de club een licentie heeft aangevraagd om in nationale uit te komen”, weet de verdediger.

“Maar ik heb me laten vertellen dat een vijfde plaats sowieso zou volstaan en daar zijn we maar twee punten van verwijderd. Alles staat zo kort op elkaar in die middenmoot dat we eerst nog dat behoud moeten zien veilig te stellen. In dat opzicht wordt Veltem een hele belangrijke wedstrijd, want zij hebben de punten ook nog nodig natuurlijk. En voor mij is het wel heel speciaal omdat ik er in het verleden al 6 à 7 seizoenen lang kapitein ben geweest en het ook mijn nieuwe ploeg wordt. Maar ik speel nu nog bij Bierbeek en tussen de lijnen wil ik gewoon winnen.”

Thuiskomen

Nicolas volgt daarmee broer Thomas die eerder al aangegeven had terug naar de heimat te keren.

“Dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze, al speelden er ook wel andere zaken”, legt Lauwens uit. “Pas op, ik vond het absoluut geen makkelijke beslissing, want ik had en heb het nog altijd naar mijn zin in Bierbeek. Maar goed, Veltem bleef al die tijd interesse tonen en het is voor mij na al die jaren toch wel een beetje thuiskomen. Dat we daar twee keer trainen en dat er iets minder druk zal zijn om te presteren, is alleen maar meegenomen gezien de drukke werkzaamheden als jurist.”

Lees ook: meer voetbal provinciale