Geen Baloise Belgium Tour voor Dina Scavone: “Ik trek op stage naar de Vogezen”

Wielrennen profs Ex-Bel­gisch kampioen Jürgen Roelandts ploeglei­der-voor-één-dag: “Van de koers tot de triatlon, sport blijft een passie”

In 2020 nam Jürgen Roelandts afscheid van de actieve wielersport. Toch is de voormalige kampioen van België niet uit het sportbeeld verdwenen. Beroepsmatig is hij als ploegleider aan Movistar verbonden. Op het BK was hij ploegleider-voor-één-dag van een ploeg ‘enkelingen’. Daarnaast richt Roelandts het vizier ook op de triatlon.